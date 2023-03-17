4月電價將調漲 陳建仁：尊重審議委員會決定

電價費率審議委員會近期召開，對此，行政院長陳建仁今（17）日表示，發電燃料的價格大幅上升，所以世界各國都大幅地提升電價，我們也考慮到台電去年虧損的情況，所以關於電價的調整，會尊重專業的決定，電力的供應是充足的大家不必擔心。

陳建仁今日前往立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前接受媒體採訪時被問及，4月電價即將漲價，甚至有美國媒體批評核二廠二號機除役，臺灣恐怕大停電，還增加碳排，請問院長看法？

陳建仁說，發電燃料的價格大幅上升，所以世界各國都大幅地提升電價，考慮到台電去年虧損的情況，所以關於電價的調整，會特別請審議委員會來看如何調整，調整的幅度是怎麼樣，會尊重專業的決定。

陳建仁也要呼籲民眾，大家要放心，因為透過政府提前歲修的努力，所以使得電力供應是充足的，大家不必要擔心。