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再創新局 期交所與美國二大龍頭交易所洽談指數授權

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣期貨交易所與美國那斯達克交易所(Nasdaq)於期貨業協會(FIA)年會期間舉行雙邊會談，期交所董事長吳自心與Nasdaq董事長兼執行長Adena Friedman(右)合影。(臺灣期貨交易所/提供)
臺灣期貨交易所與美國那斯達克交易所(Nasdaq)於期貨業協會(FIA)年會期間舉行雙邊會談，期交所董事長吳自心與Nasdaq董事長兼執行長Adena Friedman(右)合影。(臺灣期貨交易所/提供)

美國期貨業協會(Futures Industry Association, FIA)年會第二天，期交所國際指數授權合作會談隆重登場，董事長吳自心率團隊主動出擊，與美國二大龍頭期貨交易所-芝加哥商業交易所集團(CME Group)及那斯達克交易所(Nasdaq)洽談費城半導體指數授權，期再為臺灣市場引進國際合作商品，市場國際化成績再創新猷。

這次FIA年會，吳董事長與Nasdaq及CME就費城半導體指數授權進行洽談，兩交易所對指數授權案抱持正面肯定態度，並對期交所推出新台幣計價費城半導體指數期貨樂觀其成。費城半導體指數具話題性、曝光度高，國人對成分股如Nvidia、AMD、Micron及Intel等公司耳熟能詳。此外，半導體為台灣最重要產業，且我國交易人偏愛科技與半導體類股，再加上國內ETF相關商品已有一定規模，期貨商品具發展利基。

期交所拓展國際版圖腳步從未停歇，2017年期交所與CME達成具體合作，取得道瓊工業平均股價指數(DJIA)及標普500 (S&P500)指數授權，推出道瓊及標普500指數期貨；2019年期交所國際合作再下一城，與Nasdaq及CME簽署三方授權契約，取得Nasdaq 100指數授權，推出Nasdaq 100期貨，成為美國境外第一家掛牌Nasdaq 100 期貨，也是同時掛牌美國道瓊期貨、標普 500 期貨及Nasdaq 100 期貨3檔商品之交易所，提供交易人無需承擔匯率風險，可一站購足美股三大指數管道。2022年 Nasdaq 100期貨日均量超過5,000口，成為美國以外最活絡海外市場，為三交易所合作創下三贏。

期交所本次再與二龍頭交易所進行實質合作，可望為我國期貨市場再添新成長動能，再度把臺灣期貨市場推上國際舞台。

臺灣期貨交易所與美國芝加哥商業交易所(CME)於期貨業協會(FIA)年會期間舉行雙邊會談，期交所董事長吳自心(中)，CME股權類及外匯商品資深董事總經理Tim McCourt(左)，CME大宗商品、選擇權及國際市場資深董事總經理Derek Sammann(右)合影。(臺灣期貨交易所/提供)
臺灣期貨交易所與美國芝加哥商業交易所(CME)於期貨業協會(FIA)年會期間舉行雙邊會談，期交所董事長吳自心(中)，CME股權類及外匯商品資深董事總經理Tim McCourt(左)，CME大宗商品、選擇權及國際市場資深董事總經理Derek Sammann(右)合影。(臺灣期貨交易所/提供)

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