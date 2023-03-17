富邦期貨：台股操作以區間操作為原則
ECB仍維持原定鷹派升息2碼，外界預期FED下周升息1碼的機率增加，瑞信獲瑞士央行借款，多家美國大型銀行向第一共和銀行注資，使銀行股強力反彈，避險情緒下降VIX也隨之下跌，美股四大指數收盤集體收紅，其中以費半指數漲4%為最佳。
美股四大指數收紅，台積電ADR漲3.53%，使得台指期盤後上漲超過百點，回補農曆長假跳空缺口的危機，後續觀察重點外資是否有從賣超轉為買超及新台幣由貶轉升，在美股沒有再大幅反彈前，台股操作以區間操作為原則。（富邦期貨/提供）
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