聽新聞
test
0:00 / 0:00

製造業無薪假 突破7千人大關

聯合報／ 記者江睿智葉冠妤／台北報導
勞動部表示，製造業無薪假的確升溫中。 本報資料照片
勞動部表示，製造業無薪假的確升溫中。 本報資料照片

勞動部昨天公布最新減班休息（無薪假）統計，共二三三九家、一萬七六七四人實施無薪假，創逾兩年來新高；較上期增加八十一家、一一六二人。其中製造業無薪假人數破七千大關、達七千三百餘人，創二○二○年十一月以來新高。

統計顯示，製造業有三一七家、七三○二人實施無薪假，較上一期增加九七○人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，製造業這期有一家汽車零組件、工具機、電線電纜、電子零組件業者，各通報一百多人實施無薪假，合計五百多人，其餘則為三十、五十人的小廠商居多。

黃維琛說，這期有一、兩家製造業廠商之前曾實施過無薪假，訂單回流後停止實施，這次又協議再實施，顯示外部景氣下滑因素依然存在，廠商訂單來源仍不穩定。

無薪假 製造業 勞動部

延伸閱讀

因應AI科技 勞動部即起受理工會申請「AI教育訓練」

勞動部認可 埔基成南投首家職災復建專責醫院

他不考公職「當水電工」長輩氣瘋 網反讚未來樂歪：轉國營高分過

製造業無薪假人數創近兩年新高 勞動部：恐超越旅行社

相關新聞

電價估漲11% 逾8成住宅用電凍漲

攸關工業、民生，經濟部電價費率審議會今天舉行，漲價勢在必行。知情官員指出，住家、商業、工業電價都會調整，整體調幅將逾百分...

製造業無薪假 突破7千人大關

勞動部昨天公布最新減班休息（無薪假）統計，共二三三九家、一萬七六七四人實施無薪假，創逾兩年來新高；較上期增加八十一家、一...

製造業無薪假增近千人 勞部：實施時間縮短 廠商未看壞景氣

勞動部今天公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期實施事業單位2339家、人數1萬7674人，比上期增加81家、1162...

電價審議今登場 傳漲逾10%

經濟部今（17）日將召開電價費率審議會，電價調漲勢在必行，知情官員表示，漲價方案會兼顧台電經營、照顧民生及穩定物價三方向...

電價調漲牽動物價 立委籲凍漲民生用電

電價調漲勢在必行，但牽動國內物價，立法院經濟委員會立委昨（16）日群起呼籲經濟部調漲電價不應影響到民生物價，甚至此次該凍...

電價估漲逾一成 疫情受創產業享「電價調幅減半」

電價費率審議會明（17）日召開，政府漲價方案會兼顧台電經營、照顧民生及穩定物價三方向。知情官員說明，為了確保台電未來一年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦