聽新聞
test
0:00 / 0:00
製造業無薪假 突破7千人大關
勞動部昨天公布最新減班休息（無薪假）統計，共二三三九家、一萬七六七四人實施無薪假，創逾兩年來新高；較上期增加八十一家、一一六二人。其中製造業無薪假人數破七千大關、達七千三百餘人，創二○二○年十一月以來新高。
統計顯示，製造業有三一七家、七三○二人實施無薪假，較上一期增加九七○人。
勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，製造業這期有一家汽車零組件、工具機、電線電纜、電子零組件業者，各通報一百多人實施無薪假，合計五百多人，其餘則為三十、五十人的小廠商居多。
黃維琛說，這期有一、兩家製造業廠商之前曾實施過無薪假，訂單回流後停止實施，這次又協議再實施，顯示外部景氣下滑因素依然存在，廠商訂單來源仍不穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言