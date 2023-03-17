製造業無薪假 突破7千人大關

勞動部昨天公布最新減班休息（無薪假）統計，共二三三九家、一萬七六七四人實施無薪假，創逾兩年來新高；較上期增加八十一家、一一六二人。其中製造業無薪假人數破七千大關、達七千三百餘人，創二○二○年十一月以來新高。

統計顯示，製造業有三一七家、七三○二人實施無薪假，較上一期增加九七○人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，製造業這期有一家汽車零組件、工具機、電線電纜、電子零組件業者，各通報一百多人實施無薪假，合計五百多人，其餘則為三十、五十人的小廠商居多。

黃維琛說，這期有一、兩家製造業廠商之前曾實施過無薪假，訂單回流後停止實施，這次又協議再實施，顯示外部景氣下滑因素依然存在，廠商訂單來源仍不穩定。