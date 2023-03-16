台美貿易倡議五項議題講什麼？經貿辦一次說清楚

行政院經貿談判辦公室今（16）日指出，自去(2022)年6月宣布啟動「臺美21世紀貿易倡議」以來，台美歷經多次視訊會議及去年11月和今年1月兩次會議，就關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項議題充分討論。台美雙方也將會就上述五項議題簽訂簽署BTA（雙邊貿易協定），據悉，簽訂時程還是會以今年上半年為目標，期望是越快越好。

經貿辦表示，目前該五項議題談判進度良好，內容對於強化政府治理、增進行政透明、尊重民間社團參與法規制定、加強反貪腐有效措施、擴大中小企業經商機會等有積極正面效益，與我國目前相關政策有一致的方向，相互吻合。

為了讓全體民眾了解台美21世紀貿易倡議的最新進度，經貿辦今日也就該五項議題要點及盼達成的目標進行詳細說明，首先，在關務管理及貿易便捷化方面，目的在於確保關務程序的效率與透明化，以簡化通關及邊境查驗作業，並透過電子化方式加速通關，節省廠商進出口貿易通關所需時間及費用。內容符合我國長期在關務管理上以數位化、科技化為目標的施政方向，且未來台美雙方將成立貿易便捷化委員會，針對雙邊關切事項進行溝通協調，以保障雙方業者權益，將有助提昇中小企業參與國際貿易的機會與能力。

第二，在良好法制作業方面，目的在於規範中央行政機關在訂定法規時，應採用完善、透明化的原則，且應將中小企業的影響評估納入考量。符合我國行政程序法等透明化法規，以保障人民權益，提高行政效能，增進人民對行政之信賴，未來台美雙方將透過成立相關委員會，進行定期、體制化的交流，確保雙邊國內法規透明、一致及可預測性，減少不必要之法規差異，增進法制作業資訊分享，以促進雙邊國際貿易與投資，有利於我國與國際接軌，有效吸引外資。

第三，在服務業國內規章方面，主要是規範服務業監管機關處理服務業業者提出證照申請時，在核發執業證照的程序上，應以合理、客觀、公正、獨立方式執行，將有助於我國服務業者，特別是中小企業，得以有效拓展美國市場，減少過去面臨審查時程冗長、審件進度不明的狀況。

第四，在反貪腐方面，目的在於共同打擊、預防影響國際貿易及投資的賄賂和貪腐行為，並促進社會參與，確認台美雙方在聯合國反貪腐公約下之義務及依據「世界貿易組織政府採購協定」，以透明、公正方式進行政府公共採購之義務，同時，彰顯我國主動與國際接軌的決心。未來透過台美雙邊合作，更能提升台灣經商投資吸引力、國家競爭力與法治公正形象，帶動投資及貿易成長。

第五，在中小企業方面，期望未來增加中小企業的經商機會，與促進雙方中小企業的就業與成長，透過資訊分享與定期對話機制等方式共同合作，我國企業約99%由中小企業組成，就業人數超過全國八成，惟國際貿易參與程度不高，出口額僅占全體銷售額約26%。未來在台美雙邊合作下，將透過協助中小企業排除貿易障礙、分享資訊、協助婦女及弱勢參與等方式，促進我國中小企業國際貿易參與，融入全球供應鏈，拓展出口市場。

據悉，目前台美雙方都希望能將談及的內容細節公告給社會大眾了解，至於第一階段的雙邊貿易協定簽訂時間、地點都尚未出爐，目前進度就是台美雙方就條文用字細節協調中，不過，先前台美雙方都已經公開表示希望能盡快把雙邊貿易協定簽署完畢，故期望能在今年上半年就能把第一階段的BTA簽署完畢。