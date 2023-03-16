接見科索沃國會議員訪團 陳揆：打造抗衡威權主義力量

行政院長陳建仁今（16）日接見「科索沃-台灣國會友誼小組」暨北馬其頓及羅馬尼亞跨黨派國會議員訪問團時表示，此次是巴爾幹地區首次有跨國、跨黨派國會議員到訪，深具歷史意義。我國已資助歐洲復興開發銀行（EBRD）於西巴爾幹地區的「私部門青年參與倡議計畫（PSYI）」，亦設立規模12億美元的中東歐投融資基金，期盼進一步協助台商開發中東歐市場，並擴大至巴爾幹地區，也希望訪團團員返國後，持續支持與台灣深化各領域關係。

陳建仁致詞時即先竭誠歡迎科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）首次率領科索沃跨黨派國會議員訪團來訪，也歡迎來自北馬其頓及羅馬尼亞的國會議員造訪台灣。除樂見此次訪團來台參加「2023國會開放與監督論壇」，並先後晉見蔡英文總統及拜會立法院長游錫堃、國安會及資策會等國會、政府及民間部門，稍後也將拜會經濟部。對於各位遠道而來支持並進一步認識台灣，他代表台灣人民與政府表達誠摯感謝。

陳建仁表示，科索沃自2008年獨立建國至今已15年，此次是該國首次籌組跨黨派國會議員訪團來訪，再加上來自北馬其頓及羅馬尼亞的國會議員，為巴爾幹地區第一次有跨國、跨黨派國會議員共同到訪，深具歷史意義。除擔任團長的霍蒂前總理外，其他團員都是首次來台，相信此行將強化各團員對台灣各面向發展及區域情勢的深入瞭解，期盼各位返國後，持續支持與台灣深化各領域關係。

陳建仁指出，台灣曾於1999年科索沃與塞爾維亞戰爭時，捐贈科索沃公車，協助難民交通，並派遣醫療團至該國服務；新冠疫情爆發期間，我國捐贈超過5千萬片口罩及數十萬件隔離衣等醫療用品至全球各地；在俄烏戰爭及近期的土耳其強震，我國人民及政府也都踴躍捐款及捐助物資，協助難民及傷者。

陳建仁進一步提到，此次土耳其強震後，我國、科索沃、北馬其頓及羅馬尼亞政府均立即派遣救難隊協助賑災，民主夥伴於有難時彼此伸出援手、互相協助，創造善的循環，我國也樂見民主國家共同為世界人民盡一份心力。

談及台灣與巴爾幹國家經貿交流議題，陳建仁表示，台灣是全球第21大經濟體，在科技領域居領先地位，面對疫情對全球高科技產品供應鏈的衝擊，台灣樂意與理念相近國家合作協助建立供應鏈的強韌性。此外，台灣為歐洲復興開發銀行（EBRD）的第四大捐助國，例如資助該銀行於西巴爾幹地區「私部門青年參與倡議計畫」（Private Sector Youth Initiative），協助推動青年企業實習。

陳建仁說，台灣歡迎科索沃、北馬其頓及羅馬尼亞以會員國身分，善用上述平台，就綠能、水資源處理、資通訊、婦女及青年創業等領域，深化台灣與巴爾幹國家的合作夥伴關係。另我國政府亦設立規模12億美元的中東歐投融資基金，期盼進一步協助台商開發中東歐市場，並擴大至巴爾幹地區。

陳建仁強調，俄烏戰爭自去(2022)年2月爆發以來，對區域及世界造成衝擊，以及中國大陸去年在台海的大規模軍演，均對全球安全與和平穩定帶來嚴重挑戰。面對威權主義擴張，他相信惟有透過民主國家團結一致，持續深化彼此在各領域及各層次的交流及合作，才能打造更為強大及穩固的抗衡力量。

最後，陳建仁再次感謝霍蒂前總理率團，以及北馬其頓與羅馬尼亞國會議員共同造訪台灣，期盼大家返國後，協助我國與科索沃、北馬其頓及羅馬尼亞間各領域的務實合作，強化台灣與巴爾幹國家的雙邊關係。

隨後，前總理霍蒂致詞時表示，非常感謝台灣各界的熱情接待與協助，本次訪團成員相當多元，包括來自科索沃、北馬其頓及羅馬尼亞的跨黨派國會議員，而此行主要目的係就國會開放及問責等議題進行經驗交流，很高興看到台灣民主化程度已高度發展，殊值借鏡與學習，希望透過此次訪問，瞭解雙方如何共同努力，深化彼此合作。

霍蒂指出，1999年科索沃戰爭末期，台灣捐贈該國巴士，協助將四散歐洲各處的難民載回科索沃，且過去20年來持續支持科索沃，他們一直銘記在心。霍蒂前總理也肯定台灣在國安議題上採取堅定立場，與世界各民主陣營共同合作，努力維持現況。霍蒂前總理說，台灣與科索沃雖然同為小國，但台灣在全世界有許多盟友，有些較為低調，有些則公開為台灣發聲，而科索沃剛申請加入歐盟，在對台方面，也將遵循歐盟外交政策。

霍蒂表示，他們訪台期間也與一名在台攻讀外交關係碩士學位的科索沃學生會面，感謝台灣提供獎學金計畫，讓該國學生能夠來台學習，希望該計畫能夠繼續延長；此外，他們昨（15）日也與台灣外貿協會（TAITRA）餐敘交流，未來很有可能在科國首都普里斯汀納（Pristina）設立外貿協會辦公室，推展經濟及其他領域的合作。