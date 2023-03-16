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貝萊德世礦基金經理人：能源轉型將推動礦業需求大成長

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

暌違多年，貝萊德世界礦業基金經理人韓艾飛（Evy Hambro）再度來台，16日指出，全球經濟面臨多重挑戰，去年MSCI世界指數下跌20%，但MSCI金屬及礦業指數卻上漲10%。金屬及礦業預期將受惠於基本面的強勁支撐，到2030年前都將有不錯的投資機會。

雖然全球經濟展望不確定因素多、金融市場波動大增，但能源轉型將是中長期趨勢。韓艾飛指出，能源轉型將消耗大量金屬，需求成長但供給受限，且礦業公司體質改善，投資價值大幅提升。

在需求方面，中國大陸重新開放，對礦業是利多。韓艾飛指出，各類礦物平均來說，大陸占全球需求的約五成。以銅為例，中國大陸過去的銅需求主要來自於房地產，但預估從2029年起再生能源對銅的需求將高於房地產。

綠色能源對銅的需求量大增，全球每年需要的銅將從目前的每年約150萬公噸，成長到2030年的500萬公噸。其中，太陽能的需求最大，電動車的需求次之但成長速度常打敗預期，風能的成長速度也不小。

韓艾飛強調，脫碳已是全球趨勢，各國政府不但透過法規規範，在財務上也給予支持。在企業方面，製程也追求從棕色到綠色（Brown2Green），追求綠色鋼鐵、綠色水泥及綠色金屬。在供應鏈的各個環節，脫碳科技產生投資機會。大型礦業公司訂定脫碳目標，未來有助於減少折價程度。

在供給方面，礦業面臨多項挑戰，庫存也處於歷史或多年低點。韓艾飛舉銅為例，多年來礦業的資本支出不足，不易取得新礦場的許可，缺乏可以立即開採的新礦，舊礦的產能受限。另外，主要礦產國地緣政治風險高，智利及祕魯的產能合計占全球的四成，但容易受到社會動盪所影響。

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