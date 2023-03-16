製造業無薪假攀升！人數破7,300人、創2年來新高

勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,339家、17,674人實施無薪假，較上期增加81家、1,162人。製造業實施無薪假人數破7,300人，創2020年11月以來、近兩年多來新高。

統計顯示，目前製造業有317家、7,302人實施無薪假，較上一期增加970人。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，製造業這期各有一家汽車零組件、工具機、電線電纜、電子零組件業者，各通報100多人實施無薪假，合計就已經500多人，其餘則為30、50人的小廠商居多。

黃維琛指出，這期有一、兩家製造業廠商之前曾實施過無假，後來訂單回流便停止實施，這次又協議再實施，顯示外部景氣下滑因素依然存在，廠商訂單來源仍不穩定。

黃維琛表示，製造業無薪假人數再攀高，但相對於過去一實施無薪假就是三個月之久，部分廠商這次與員工協議減班休息期間縮短；據勞動部了解，廠商未全然看壞景氣，認為訂單可能隨時回來，也不想造成員工不安、流失，因此選擇協議先實施一個月。勞動部將持續觀察製造業變化。

黃維琛說，目前內需產業就業市場相對穩定，有少部分與製造業連動的批發零售業者，跟進實施無薪假，因此本期批發零售業無薪假人數增加68人，來到1,290人。

至於住宿餐飲、支援服務業（含旅行社）無薪假情勢大致持平，黃維琛說，目前已經有部分東南亞團客前來旅遊，但整體尚恢復到疫情前水準，因此部分旅行社維持實施無薪假；交通部已通過相關振興方案，預估未來團客會增加。

勞動部統計顯示，各業中實施無薪假人數以製造業7,302人最多，再度超越支援服務業（含旅行社）的6,756人；第三是批發零售業的1,290人。