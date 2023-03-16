去年資本設備進口753億美元 半導體助攻5年增126.8%

台灣資本設備進口連續5年上揚，財政部統計處今天公布資料表示，民國111年資本設備進口值753億美元，創新高紀錄，較106年增約85.6%。其中「半導體設備」居冠，5年間進口額成長126.8%。

財政部統計處表示，近年受美中貿易戰及新冠疫情衝擊，台灣資本設備進口持續成長，統計從106年開始連續5年走高，漲幅85.6％。其中最大動力來源為半導體設備所貢獻，另統計今年2月前進口比重已達50.3%。

財政部統計處資料顯示，106年資本設備進口統計為406億美元，2年後快速突破到500億美元，110年統計為600億美元，111年則高達753億美元新高。5年間大增85.6％、347億美元。

觀察項目類別，其中203億美元由半導體設備所貢獻，為資本設備增長的最大動力來源，比重劇增到48.3%，而統計最新今年前2月半導體設備進口已達50.3%。

資料顯示，機械及電機設備各增2.3及1.0個百分點，其餘均下降。而電機設備輸入增加，主要是近年來隨政府致力綠能設施建置，以及推升風力發電機組進口需求所導致。

至於進口國家來源，以日本占19.4%居首，大多為生產半導體用機械、鐵路用客車、感應器及電動機等，而美國、中國大陸及荷蘭分別占18.3%、16.1%及 11.9%。

統計處表示，隨著全球晶片製造競爭加劇，國內廠商對製程提升及擴產需求殷切，機械及精密設備中半導體製造及計量、檢查相關之器械比重高逾6成，以荷、美、日進口較多。

荷蘭占台灣進口半導體設備比重達23.4%，主要貨物為掃描對準機。另外，推升資通及電機設備進口均主要來自中國大陸，各占約5成，主要貨品包括路由器、伺服器，變流器、電源供應器等。

交通運輸設備主要由德國與美國購置飛機及自日本購入鐵路用客車。