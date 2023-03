矽谷銀行倒閉事件 宏利投信預測聯準會三種應對行動

宏利投信認為,三家知名銀行實體倒閉,無疑為宏觀經濟環境構成重大風險。全球各地的投資者質疑這次事件會否演變成廣泛的系統性風險,令投資者對銀行體系的信心遭受無法挽回的打擊。更重要的是,過去四日發生的事件是否預警未來可能還會出現更多類似事件。

根據至今掌握的資訊,當前事件演變成廣泛系統性風險的可能性偏低,但也不代表無關重要。截至撰文之時,美國銀行股在周一(3月13日)的市場定價,反映市場對美國地區性銀行業的信心持續轉弱,但值得注意的是,經過美國財政部、聯邦存款保險公司及美國聯準會居中調停,採取一系列措施以減輕實質風險及信心問題後,自3月10日以來甚囂塵上的最壞情況得以紓緩。

宏利投信指出,從經濟角度來看,上周末發生的事件鞏固了對美國經濟的基本情況預測,包括硬著陸(衰退環境)及失業率上升的風險依然偏高。仍然預期經濟在2023年第4季左右將陷入負增長;若控制有關風險的措施未能奏效,美國更可能會提早出現衰退。

聯準會的緊縮政策通常需要一段時間才會影響實體經濟。基於聯準會自2022年3月才開始升息,可以說經濟尚未完全消化近期連番升息的影響。銀行借貸標準很可能會進一步收緊,這通常會對經濟增長造成沉重壓力。

借鑑歷史經驗,科技及金融業疲弱往往會對廣泛經濟產生不成比例的重大影響。若當前事件削弱市場對這些行業的信心,令投資活動、生產力或就業市場受損,宏利投信認為亦會對廣泛經濟產生負面影響。

要預測聯準會的下一步行動絕非易事,尤其是在情況危急的時候;但宏利投信認為聯準會現時已無法繼續單憑通膨因素、來制定行動和決策。央行現在必須重新評估每次擴大升息步伐所帶來的潛在代價和效益。

聯準會在未來數周面對的主要問題包括一、應否在3月22日進一步升息,還是考慮轉向溫和立場。二、應否更新中期利率展望,以反映較低的終端利率。三、應否將金融穩定工具與抗通膨工具分開。四、保障存戶的決定將如何影響通膨。

聯準會接下來三個可能的情況,一是仿傚加拿大央行,發生概率中等。聯準會或許會仿傚加拿大央行在3月8日採取的行動,釋放暫停升息的訊號。在此情況下,聯準會將在3月22日最後一次升息25基點,並很可能表示當局預期在評估累計升息影響之時,將維持政策利率於當前水平。聯準會亦可能提到監察金融體系事件的必要性,並指出銀行倒閉帶來的溢出風險已經受控。

此情況可讓聯準會透過聲明表示願意在有需要時進一步調高政策利率,以使通膨率重返2%的目標。短期而言,這個情況較溫和,有效限制未來數次會議的政策利率預期,某程度上將促進穩定性。中期來看,這可保持未來行動方向的靈活性,同時提醒市場,通膨仍是一個重要考慮因素,可能比目前的發展持續更長時間。

二是演繹伯南克格言,發生概率是低至中等。若3月14日的通膨數據未如理想,意味著要實現聯準會訂立的物價穩定目標,尚有一段距離。在此情況下,聯邦公開市場委員會或會選擇演繹聯準會前主席伯南克的格言:「用適當工具做適當的事(right tool for the right job)」,並表示聯邦基金利率並非用以穩定當前金融體系弱點的適當工具。

聯準會圍繞政策利率決定的基本訊息,很可能與早前的市場定價一致(即未來兩次或三次會議達到終端利率峰值,然後長時間暫停升息)。在此情況下,聯準會亦會透過類似疫情期間所用工具的措施,來應對金融體系的重大問題,目標是確保嚴重的流動性事件迅速受控。

在三個情況之中,宏利投信認為這個情況最強硬,而隨著市場就過去觀點重新定價,可能會導致固定收益市場加劇波動,亦可能使聯準會因潛在政策失誤而受到抨擊。

三、不再升息,發生概率很低。在此情況下,聯準會將於下次會議維持利率不變,並表示對金融體系的穩健度存在更嚴峻的憂慮,因此擬建立新機制,以應付日後發生的同類問題。在此情況下,聯準會很可能表明擬在未來數月放寬貨幣政策,並暗示近期事態發展的憂慮已足以蓋過通膨考慮。

展望未來數日和數周,市場將充斥大量有待消化的資訊。問題在於這很大程度上取決於市場信心和投資者心理,而兩者均難以預測。

不過,目前可以肯定的是,聯準會和其他央行已無法只專注於對抗通膨。事實上,利率上升的代價與日俱增,當局將權衡是否值得維持效益越來越少的升息行動。宏利投信認為這提高了未來進一步升息的門檻。