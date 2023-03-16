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因應AI科技 勞動部即起受理工會申請「AI教育訓練」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部自即日起至3月25日止，受理工會申請今（2023）年度「因應AI科技發展趨勢」教育訓練補助。本報資料照片
勞動部自即日起至3月25日止，受理工會申請今（2023）年度「因應AI科技發展趨勢」教育訓練補助。本報資料照片

因應人工智慧科技興起，為使工會及勞工掌握AI科技之發展趨勢，以因應該趨勢對未來就業市場及勞動權益之影響，勞動部自即日起至3月25日止，受理工會申請今（2023）年度「因應AI科技發展趨勢」教育訓練補助，期望提升勞工對相關AI科技知能有所瞭解，也進一步協助工會會務運作正常發展。

勞動部表示，政府近年積極推動產業創新，並將AI科技納入國家產業發展之重點項目，各行各業也相繼導入AI技術，除了對產業發生影響，也可能使舊工作型態消失，並提高新工作技能的門檻，對就業市場的衝擊日趨增加，甚至改變現存的勞資關係運作模式。因此勞動部特別補助工會辦理以AI為主題之教育訓練，除讓工會及勞工瞭解AI發展趨勢，提升因應AI產業發展所需之勞動權益相關知能外，亦鼓勵勞工配合政府推動產業轉型及培育AI技術人力之政策，積極參與在職訓練或是第二專長培訓，讓工會及勞工都能夠在第一時間掌握最新科技脈動，提早規劃相關因應策略，使AI成為工作的助力，以提升及確保工作權益。

勞動部提醒，凡依工會法成立登記滿一年以上之工會或工會聯合組織，可於本（2023）年3月25日前檢具相關應備文件，向勞動部提出申請補助辦理教育訓練。相關申請資訊可至勞動部官網/政府資訊公開/捐補助專區/勞動部捐補助規定/勞動關係/勞動部補助工會辦理因應人工智慧科技發展趨勢教育訓練要點/檔案下載區(https://www.mol.gov.tw/1607/28752/28774/28776/28778/34039/post)項下參考，據以填寫申請。

勞動部 人工智慧

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