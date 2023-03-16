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天然氣價格回跌 中油：今年虧損收斂至100億內

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

中油去年累虧達2,123億元，預估今年稅前虧損收斂為700億元。然而，中油董事長李順欽今（16）日於立法院經濟委員會指出，由於目前天然氣價回穩，預估中油虧損可回到100億元以內，甚至有望轉虧為盈。

不過，李順欽考量到中油過去虧損及未來天然氣建設，仍希望可以比照台電增資，希望從明年開始分階段增資。

民進黨立委邱志偉質詢指出，台電已獲增資1,500億元，又獲得政府補貼500億元，認為中油連續兩年虧損，為經濟部爭取增資500億元。對此，經濟部長王美花說，會和中油一起討論計畫內容，並與行政院討論。

對於中油虧損較去年預估收斂，李順欽說，去年預估每百萬英制熱量單位（BTU）均價約30美元；由於歐洲沒有嚴冬，近期氣價陷入低點，今日天然氣價格跌13、14美元，因此全年均價已下修至21.7美元。

他進一步說明，因為之前民生、工業天然氣價格凍漲，所以中油虧損比較多，現在成本如果可以下來，不僅電業天然氣價格也可以下修，中油補貼民生、工業價格也可以少一點，造成虧損縮到七分之一。

對於是否該增資，李順欽說，為了確保公司信評，仍會希望增資，而2023年預算已經來不及，但會想要爭取2024年可以分三年增資；至於具體金額，他則未透露，但至少會希望有數百億元。

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