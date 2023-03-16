定錨新東向 美國投資管道與稅法眉角解析

勤業眾信聯合會計師事務所今（16）舉辦「供應鏈策略布局－美國市場投資」研討會。根據勤業眾信今年二月發布的台灣千大上市櫃企業前瞻大調查－《 2023 CxO 調查：質變新時代 》報告，企業認為「地緣政治」為影響公司2023年發展的外部風險之一環；而在加強投資布局的地區選項中，美國成為熱門投資標的（占29%）。加之，美國於2022年8月通過晶片法案，各界期望當地完整供應鏈與產業聚落興起，而除了半導體產業，美國諸多優惠方案有望匯集全球各產業大廠進而投資。勤業眾信建議，當世界從全球化走向區域化發展，應考量投資管道、潛在的稅務、法規議題、最新投資政策和全球供應鏈趨勢，打造海外投資布局戰略新思維。

Deloitte亞太區金融業稅務服務負責人、勤業眾信聯合會計師事務所國際租稅服務主持會計師廖哲莉表示，面對國際情勢的轉變，為維持營運管理不中斷的標準，台商赴美投資的意願有上升趨勢，然而，若對美國租稅環境不熟悉將造成投資風險增加的問題。提醒企業，因應瞬息萬變的大環境，赴美投資前務必審慎檢視企業韌性規劃與風險分散策略，考量美國各州登記及法律遵循程序間的差異，評估企業移轉訂定價及制定外派人員的政策，才有辦法同時享租稅和商業的優惠，降低法律風險。

美國製造新未來

德勤財務顧問股份有限公司總經理潘家涓表示，美國政府近年來透過晶片法案、降低通膨法案及基礎設施投資和就業法等，積極鼓勵全球企業轉向於美國生產，以就近供應美國需求外，也促使美國成為全球最大外資流入地區，主要產業集中在製造業、金融保險服務業及批發交易業等。美中角力與地緣政治持續衝擊2023年，全球產業供應鏈面對聯盟戰，台企如何進行供應鏈布局，並思考如何在美投資，是企業未來提升競爭力的關鍵。潘家涓提醒，美國市場規模雖然龐大，但營運所需的勞動力及相關成本也較高，必須審慎應對文化差異及管理的挑戰，同時須加強智財保護、妥善布局來建立企業韌性，更須強化動態調整的能力，以應對多變的市場態勢。

美國晶片法之補助與限制 跨國人才流動暨併購風險移轉新制

德勤商務法律事務所合夥律師熊誦梅表示，目前全球各地推出各種晶片補貼政策和優惠措施，包括歐盟、日本等，台灣也有推出台版晶片法案，目的為了吸引國際大廠設廠，鞏固各國和地區內的高科技技術。美國《晶片與科學法案》（Chips and Science Act，CHIPS Act）祭出527億美金基金補貼適用於在美製造之企業，此法案主要著重半導體激勵措施、投資稅收減免、研發基金授權等。2023年3月31日將陸續開放補貼申請，首先開放給領航企業（Leading Edge），具有穩定資金、建造、擴建或現代化與半導體相關之企業。另外，業者須注意晶片法的資金使用規範，例如：不可在美國晶片法定義之敏感地區建設或改善設施；資金僅能用於提交與美國的企劃書中的建設相關規劃；除特別原因，不可將現有設施遷至其他州；亦不可償還任何聯邦貸款或債務等等。熊誦梅建議，企業應了解不同國家或地區提供的優惠措施，包含申請資格以及潛在的法規議題和限制等，為企業評估赴海外投資的首要步驟。

德勤商務法律事務所合夥律師陳盈蓁表示，有鑑於台商赴美投資初期常有人才職務調派、移轉等需求，應注意跨國人才流動除遵循當地法令外，也可能有台灣勞動法令適用，例如調動工作五原則。而面對激烈人才爭奪戰，固然可以競業禁止條款限制，但透過員工認股權憑證等激勵計畫更能積極留才，對於高階經理人也可規劃虛擬股票機制，創造互利共榮。陳盈蓁也提到，除投資新設公司，台商也可以併購當地企業快速進入市場，此時應瞭解目前興起的風險移轉新制-保證及補償保險，就併購交易協商過程中，買賣雙方在聲明保證範圍的攻防、賣方違反聲明保證時的損害賠償，轉由保險公司提供保障，可補足過往保留款、人保或物保於跨境交易適用的侷限。客製化保單可確保當賣方違反聲明保證時，買方得逕向保險公司申請理賠，有助於商業關係維護與風險控管。台商海外布局，宜盡早評估適法性議題、掌握人才流動及交易風險控管，以助攻開拓新局、實現永續經營。

新東向策略實務分享

台灣新東向產學研聯盟協進會執行長陳孝昌表示，近期台美關係交流頻繁，有良好的緊密合作，許多台灣企業趁勢打進美國市場，提前前往美國布局產業供應鏈，卻遇到了州法、稅務、相關補助、人才稀缺等阻礙，致使前往美國設廠遇到了瓶頸。陳孝昌建議，台灣企業想拓展國際市場，需要思考「培養高階人才及建立產業艦隊」兩項事情，這兩件事情迫在眉睫，缺一不可，先培養高階可用人才，並透過艦隊的團隊力量，打入國際市場，養兵千日，用在一時，現在是台灣最能被世界看到的最佳時間點，需善加把握。