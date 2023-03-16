綠能進度太落後 學者：加強節能、儲能

「只有目標，沒有務實手段，綠電政策只能不斷跳票！」國民黨主席朱立倫16日表示，去年再生能源發電的比例僅8.4%，進度落後，且天然氣儲量僅能供台灣發電13天，成為重大國安問題。政大經濟學系兼任教授林祖嘉指出，政府需要全面長期的能源政策，如綠能建材等省電措施與儲能設備等需要加緊腳步。

缺水再加劇缺電

國家政策基金會智庫執行長柯志恩說，核二廠2號機除役後，政府預計以水力發電來補足用電缺口，但台灣面臨到百年大旱的狀況，加上現在又是枯水期，未來水力發電恐怕難以補足用電缺口。

她指出，再生能源發電無法供應民間需求時，恐怕就是要「火力全開」，結果就是台灣已經很糟的空氣品質，會變得更加惡劣。柯志恩指出，在99個國際都市空氣品質的排名中，高雄是第21名糟糕的、台北則是第32名糟。

缺綠是國安問題

「只有目標，沒有務實手段，綠電政策只能不斷跳票，」朱立倫表示，隨著國際淨零碳排趨勢，再生能源發電成為各國的發展重點，但台灣的綠電發展進度卻嚴重落後，去年再生能源發電的比例僅有8.4%。

他強調，目前台灣仍然是「以氣養綠」，但燃氣發電也會產生大量碳排放。朱立倫更指出，台灣天然氣年平均儲量只有供應台灣發電13天，一旦遇到天災、兩岸爆發緊張狀況等狀況，就以能維持的發電量能來看，電力已成為重大的國安問題。

節能、儲能要落實

林祖嘉表示，目前台灣能源有三大問題：「核電除役太快，綠電供應成長太慢」、「區域供電失衡，南電北送需求更大，電網韌性不足」與「能源多元性與自給率低，導致能源安全問題」。

他指出，用電需求會隨著經濟成長發展，且全球晶圓需求預計還會增加，台灣電子產業將持續擴張，但這些都是高用電需求的產業，加上傳統產業的用電需求、電動車數量增加等趨勢，這都需要精準的估算，盼政府做好準備。

林祖嘉也說，能源問題是經濟、產業與環境的問題，政府應規畫全面性的長期能源政策，不應以政治方式來解決。面對用電需求逐漸增加的狀況，他建議，如省電電氣、綠能建材等節省能源的措施應加緊腳步，並強化電網調度與儲能設備。

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