台中購物節能否抽現金？ 4月定期會藍營支持是關鍵

台中市政府規劃「消費金喜送」追加3.5億元，在這次臨時會預算遭退回，市府今開市政會議，將再提送定期會審議。副市長黃國榮強調，學術機構分析「台中購物節」效益極大，希望獲議會支持。購物節追加3.5億元須待府會溝通達成共識，否則動用表決，藍營議員是否支持成關鍵，否則今年購物節沒有現金可抽。

台中購物節「消費金喜送」追加3.5億元，但在臨時會一讀會，民進黨議員批評去年審查市府112年預算時，已決議購物節所需經費應編入本預算，不要再辦理追加，但市府再度辦理追加，綠營批「違法追加、藐視議會」，國民黨議員席次占多數，但也未強力護航，此案遭退回，議長張清照宣布下次會期再送。

台中市政府今舉行市政會議，通過112年度台中市總預算第2次追加減預算案，歲出追加3.5億元，歲入歲出差短3.5億元，第1次追加(減)預算案經市議會決議的賸餘3.5億元，作為此次追加(減)預算案財源，不增加整體舉債額度。

副市長黃國榮強調，經學術機構分析，「台中購物節」帶來的效益極大，更獲中央肯定。疫情逐漸趨緩，市府欲振興經濟，追加3.5億元預算盼刺激消費。根據近期台中市議會臨時會決議，市府將在下次定期會時提送此案至議會審議，開市政會議完備行政程序。

主計處補充，日前台中市辦理112年度總預算第一次追加減預算案，原歲入淨追加172.86億元，原歲出淨追加172.86億元，歲入歲出平衡；經市議會第四屆第一次臨時會第一讀會決議，其中經濟發展支出「台中振興經濟—消費金喜送」計畫3.5億元，同意由市府於下次議會定期會再提出。