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發6000元登記系統開放6個月 有分流、不必急

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
全民普發現金6000元，選擇登記入帳的民眾，行政院規畫建置6000網站提供民眾預先登記。圖／行政院提供
全民普發現金6000元，選擇登記入帳的民眾，行政院規畫建置6000網站提供民眾預先登記。圖／行政院提供

全民普發現金6000元，選擇登記入帳的民眾，行政院規畫建置6000網站（ https://6000.gov.tw）提供民眾預先登記。登記期間前5天（3月22日至3月26日）將採身分證字號或居留證號尾數分流，財政部及數位發展部3月20日將舉行記者會抽籤決定尾數分流順序。財政部次長阮清華表示，登記系統至少開放6個月，呼籲民眾不要急，大家都領得到。

數位發展部規畫，為紓解流量，讓符合領取資格的民眾能順利登記，登記期間前5日（3月22日至3月26日）將採身分證字號或居留證號尾數分流，每日開放2組尾數的民眾登記。3月27日起不分流，民眾皆可登記，並於3月28日起開放修改以及查詢登記資料是否正確、符合領取資格等資訊。登記系統預計開放至少6個月，確切截止日期以行政院公布為準。

數位部次長李懷仁表示，登記前期尖峰時段，6000網站瞬間流量過大時，請在等待室畫面稍待片刻，即可排隊進入登記系統，不要關閉視窗。

至於6000元可直接入帳的特定對象，若因為自行跑去網站登記，是否會造成重複發放？李懷仁表示，直接入帳的名單都會做勾稽，不管有沒有登記，都會在勾稽後覆蓋掉，就算登記也不會成功。若選擇ATM或郵局領現的民眾，可不用到官網登記。

針對特定偏鄉部分，內政部次長吳堂安表示，雖然有6天時間（3月20日至3月25日）到就近到當地派出所登記造冊領取；若人不在當地，仍可依照網站系統登記入帳，會請派出所同仁多加宣導，提醒大家按時登記。

此外，阮清華說，今年10月到12月底前出生的國內新生兒同樣納入發放對象，考量家長坐月子期間、還要辦理戶籍登記等，時間滿趕，法定代理人可在隔年的1月底前，攜帶出生證明到郵局臨櫃領取。

全民普發現金6000元，選擇登記入帳的民眾，行政院規畫建置6000網站提供民眾預先登記。圖／行政院提供
全民普發現金6000元，選擇登記入帳的民眾，行政院規畫建置6000網站提供民眾預先登記。圖／行政院提供

身分證 數位發展部 郵局

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