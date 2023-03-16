核二廠除役後明後年換核三 核三周邊4鄉鎮長挺延役
核二廠2號機15日除役後，核三廠1、2號機也將在明年7月及後年5月功成身退，核三廠除役相關的敦親睦鄰回饋金是否會縮水、貯放廠內的高低階核廢料是否移出，是否延役，最近成為地方熱議的話題；核三除役雖已箭在弦上，所在地恆春鎮和周邊車城、牡丹和滿州鄉4鄉鎮長不分政黨，均表態挺延役，無黨籍的滿州鄉長古榮福甚至提議辦地方公投。
依台電「促進電力發展營運協助金執行要點」，核三廠所在地恆春鎮和周邊車城、牡丹和滿州三鄉公所和縣府，每年進帳約2億元回饋金，另有核廢貯存回饋金數千萬和公益專案補助；國民黨恆春鎮長尤史經說，相信並尊重專業同時配合政府非核家園政策，但站在恆春鎮角度來看，小鎮地方稅收沒有大企業進駐，多靠有限的農業和觀光，核三廠回饋金長久以來是推動社福的一大助力，停役造成失業潮、回饋方案是否繼續和除役後核廢料的安全措施，鎮民高度關心。
繼美國核管會核准美國核電廠延役20年後，日本也修訂核法規，允許核電廠延役20年，可達60年商轉的年限。尤史經說，歐盟已評估核能為便宜穩定安全的綠能，美日擴大核能發展政策下，相信不少人支持延役，對於恆春在地需要、國家現有發電量充足否、可能增加的電費、鎮內太陽能設立方針，政府都要慎重評估，未來若有機會延役，安全是最重要的。
「缺電，不是意識型態問題，而是攸關民生經濟的重大議題！」滿州鄉長古榮說，撇開對居民生活在核電廠旁心理恐懼感應補償的回饋金， 大家支持「非核家園」，穩健廢核若不缺電也沒問題，但其他能源是否能補上核三占全國百分之六的缺口，仍是個大問號，又是最廉價且乾淨的電能，雖是中央既定政策，他將找另三鄉鎮藍營鄉鎮長討論辦理核三延役地方公投的可行性。國民黨車城鄉長陳政雄和牡丹鄉長潘壯志也支持延役。
地方環團人士對核三延役，有贊成完全除役，也有支持因應缺電再延役一段時間，至於除役後核廢料，則要求移出；屏東環境保護聯盟理事張怡說，用電大戶使用大量電力，核廢料貯放地卻是偏遠的電廠所在地，有違環境正義，雖然核三核廢料現只是「暫時」放在恆春，但未具體說明未來去向，名為暫時，實際卻是最終處置場，對在地人情何以堪，應盡速研擬移出方案。
核三廠說，電廠運轉中的回饋金，是由台電電協會依電協金辦法發放，依據新修正的「核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存及核電廠除役完成前回饋要點」，電廠執照屆滿停機後，除役時間長達25年，針對低階核廢和使用過高階核燃料貯存，均有回饋地方新機制，除役前後的金額差異不大，另縣府在除役期間也是監督成員，讓民眾安心。
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