核二廠除役後明後年換核三 核三周邊4鄉鎮長挺延役

核二廠2號機15日除役後，核三廠1、2號機也將在明年7月及後年5月功成身退，核三廠除役相關的敦親睦鄰回饋金是否會縮水、貯放廠內的高低階核廢料是否移出，是否延役，最近成為地方熱議的話題；核三除役雖已箭在弦上，所在地恆春鎮和周邊車城、牡丹和滿州鄉4鄉鎮長不分政黨，均表態挺延役，無黨籍的滿州鄉長古榮福甚至提議辦地方公投。

依台電「促進電力發展營運協助金執行要點」，核三廠所在地恆春鎮和周邊車城、牡丹和滿州三鄉公所和縣府，每年進帳約2億元回饋金，另有核廢貯存回饋金數千萬和公益專案補助；國民黨恆春鎮長尤史經說，相信並尊重專業同時配合政府非核家園政策，但站在恆春鎮角度來看，小鎮地方稅收沒有大企業進駐，多靠有限的農業和觀光，核三廠回饋金長久以來是推動社福的一大助力，停役造成失業潮、回饋方案是否繼續和除役後核廢料的安全措施，鎮民高度關心。

繼美國核管會核准美國核電廠延役20年後，日本也修訂核法規，允許核電廠延役20年，可達60年商轉的年限。尤史經說，歐盟已評估核能為便宜穩定安全的綠能，美日擴大核能發展政策下，相信不少人支持延役，對於恆春在地需要、國家現有發電量充足否、可能增加的電費、鎮內太陽能設立方針，政府都要慎重評估，未來若有機會延役，安全是最重要的。

「缺電，不是意識型態問題，而是攸關民生經濟的重大議題！」滿州鄉長古榮說，撇開對居民生活在核電廠旁心理恐懼感應補償的回饋金， 大家支持「非核家園」，穩健廢核若不缺電也沒問題，但其他能源是否能補上核三占全國百分之六的缺口，仍是個大問號，又是最廉價且乾淨的電能，雖是中央既定政策，他將找另三鄉鎮藍營鄉鎮長討論辦理核三延役地方公投的可行性。國民黨車城鄉長陳政雄和牡丹鄉長潘壯志也支持延役。

地方環團人士對核三延役，有贊成完全除役，也有支持因應缺電再延役一段時間，至於除役後核廢料，則要求移出；屏東環境保護聯盟理事張怡說，用電大戶使用大量電力，核廢料貯放地卻是偏遠的電廠所在地，有違環境正義，雖然核三核廢料現只是「暫時」放在恆春，但未具體說明未來去向，名為暫時，實際卻是最終處置場，對在地人情何以堪，應盡速研擬移出方案。