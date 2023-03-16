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製造業無薪假增近千人 勞部：實施時間縮短 廠商未看壞景氣

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今天公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期實施事業單位2339家、人數1萬7674人，比上期增加81家、1162人，主要集中在製造業。示意圖。路透
勞動部今天公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期實施事業單位2339家、人數1萬7674人，比上期增加81家、1162人，主要集中在製造業。示意圖。路透

勞動部今天公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期實施事業單位2339家、人數1萬7674人，比上期增加81家、1162人。勞動部官員說，這次增加人數主要集中在製造業，但部分廠商實施減班休息為1個月，顯示雖然景氣導致訂單來源不穩，但廠商未全然看壞景氣。

本期實施減班休息事業單位2339家、人數1萬7674人。其中，製造業317家、7302人，比上期增加了29家、970人。勞動部條平司司長黃維琛說，製造業這次有4家廠商各100多人實施減班休息，合計就已經500多人，分別為汽車零組件、工具機、電線電纜、電子零組件工廠，其餘則為30、50人的小廠商居多。

黃維琛指出，有一、兩家製造業廠商之前曾實施過減班休息，後來訂單回流便停止實施，這次又協議再實施，顯示外部景氣因素依然存在，廠商訂單來源仍不穩定。不過，他觀察到，相對於過去實施三個月之久，部分廠商這次與員工協議減班休息時間縮短，據側面了解，廠商未全然看壞景氣，認為訂單可能隨時回來，也不想造成員工不安、流失，因此選擇協議實施一個月。勞動部將持續觀察製造業變化。住宿餐飲業、支援服務業則持平，沒有繼續擴散。

製造業 勞動部 景氣

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