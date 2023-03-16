藍綠籲電價凍漲 經長：兼顧台電穩健、顧民生及穩物價

電價審議委員會將於近期召開，藍綠立委今（16）日在立法院經濟委員會質詢呼籲，電價不應該影響到民生物價，呼籲民生用電可以凍漲，甚至希望次電價就直接「凍漲」。

經濟部長王美花受訪表示，電價最近就會開始審議，將會考量台電穩健經營、照顧民生及穩定物價等大方向。對於漲價是否是既定方向，而部分產業可以有「漲價豁免權」，她透露，這次方案比較複雜，政府有給台電政策方向，所以確實有提出與過往不同的方案，但未說明具體方案。

民進黨立委邱議瑩表示，全球燃料成本成長，再加上台灣電價偏低，台電預計這兩年將會虧損逾5,000億元，所以確實面臨漲價壓力。她回顧，馬政府時代調漲電價四次，且是不分用電度數都漲；蔡政府時期調漲兩次且最近一次僅限用電大戶。

她也希望經濟部可以多宣導漲價與節電的關聯，如去年6月針對住宅用電1,000度以上、約47.4萬大戶漲價，其節電效果很顯著。

國民黨立委楊瓊瓔則說，現在通膨嚴重，主計總處也承認目前消費者物價指數（CPI）並未納入電價調漲，認為此次應該要「凍漲」；民進黨立委陳明文則呼籲，民生用電僅占總用電量的20%，認為800度以下的民生用電應凍漲電價；民進黨立委陳亭妃說，電價調漲應該要思考怎麼對物價、通膨影響最小。

據本報報導，此次電價調漲住宅、商業及工業都會規定一定度數以上調整電價，但會依循「大型製造業調幅大於中小製造業」、「製造業大於商業服務業」、「住宅用電大用戶調幅多於小用戶」等原則處理。

其中，製造業會比服務、住宅吸收更多電價漲幅，但考量到全球景氣趨緩，製造業近一年營收狀況也相當吃緊。因此，這次電價調整引入新作法，台電將會蒐集各產業別2022年用電狀況，倘若比受到疫情嚴重影響的2021年衰退，那就可以評斷是深受國際景氣影響，屆時該業別電價漲幅會比其他業別低。

雖然未透露哪些業別將享有「電價豁免權」，但據外銷訂單及工業生產指數表現，紡織、化學品及塑橡膠產業等出口導向型傳統產業從去年4月上海封城後一路走衰，而這些產業在2021年因生產口罩、酒精及防護衣而享有「疫情紅利」，最有機會減少部分電價調幅。

而在商業用電方面，使用低壓用電的商業調幅會比使用小商店用電的商業來得高。第二，小商店用電將以單月1,500度及3,000度為標準設定不同調幅，其中高於3,000度調幅最大，低於1,500度則不會調整。