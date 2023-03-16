台灣陷「新五缺」困境 民眾黨：政府別拖垮台灣競爭力

台灣民眾黨立法院黨團立法委員總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿、立法委員陳琬惠今（16）日召開記者會，呼籲政府應同理民眾生活艱辛，面對當前民生新五缺「缺蛋、缺糧、缺藥、缺電、缺工」之苦，應祭出務實對策解決五缺問題，別再拖垮台灣的競爭力。

立委邱臣遠指出，近來民眾都難以想像，有些蛋糕店因雞蛋太貴而歇業，現在連豬肉都供不應求要漲價，同一時間藥價也上漲；民眾眼看核二廠停機，短期內供電減少，台電又連年虧損，4月電價審議委員會即將召開，漲價勢所難免。如今又有第五個缺，就是缺工缺人。由於人才培育與需求高度向電子產業傾斜，許多傳統產業人力缺口持續擴張，疫後就浮現青黃不接的情形。

邱臣遠表示，缺蛋、缺肉並非突如其來，至少4個月以前就知道問題，農委會卻沒有積極作為，一直到價格漲到民怨四起之後，才要透過進口和調度化解，已經來不及，民進黨政府往往動不動就用「ＸＸ國家隊」的應急政策來處理危機。如今不但危機四伏，甚至會產生連鎖效應，已經讓民進黨政府應接不暇，變成「民生新五缺，排隊國家隊」，現在從飛彈到雞蛋都缺，王美花部長、陳吉仲主委一定要拿出辦法，否則就該知所進退。

立委陳琬惠表示，農委會迷信補貼就會有成效，才是無法解決缺蛋的主因，目前雞蛋從北到南都生產不足，有蛋商直呼「今年是難了」。日前傳出農委會要提供國軍豆漿取代雞蛋，儘管前天已滅火稱是「加菜」，時間初步規劃為3月20日起連續6週，直至4月底，而農委會日前評估5月可解決蛋荒，正好也是6週後，哪有這麼剛好？還是「偷蛋換漿」東窗事發只好作罷？

陳琬惠指出，近期不少民眾跑了10家藥局都領不到藥，社區醫院壓力巨大，台灣目前不僅缺藥，更面臨新藥進不來台灣、外國原廠藥陸續撤出的困境，這是因為多年以來，健保機制透過砍藥價的方式，節省民眾的給付費用，逐漸壓縮藥商的生產誘因，學者建議將指示用藥回歸市場機制，讓藥廠恢復合理的生產成本。政府應教育民眾正確觀念，將不需給付的藥品從健保刪除，讓藥品價格恢復正常，照顧到真正需要的患者。

立委賴香伶直言，缺電是台灣人民心中一大隱憂，經濟部長王美花強調「台電不能倒」，然而事實是台電破產在案，今年增資1,500億、《疫後特別條例》補貼500億都是全民買單，堪稱「全民救台電」，即使不斷挹注資源仍看不到台電改革。經濟部去年示警2023將是缺電嚴重的一年。核二廠2號機日前除役，經濟部聲稱做好調度，然而氣溫逐漸回升，連帶用電量逐步上升，新機組根本還沒運轉、春雨遲到恐影響水力發電，經濟部不要只會信心喊話，必須拿出具體作為。

賴香伶表示，年初三讀《氣候變遷因應法》確立2050淨零碳排的目標，政府至今卻還未與社會展開對談，民間、企業也無法預先因應。此外，近日電價可能調漲的訊息，讓民眾惶惶不安，電價審議委員會必須精算台電成本、漲價後對物價與企業影響通盤納入考量，切莫為了拯救台電財務，強制全民買單。

立委張其祿表示，疫後復甦加上少子化，讓台灣的人力供給出現失衡。根據人力銀行調查，2022年國內平均每個工作機會可分到的求職者為0.48人，等於「兩缺搶一人」，另一方面，截至今年2月底總計2,392家企業，高達1.7萬人仍在放無薪假，這兩個矛盾現象代表台灣「人力供需失衡，政府政策失能」。

張其祿指出，內需產業缺工，政府編列《疫後特別條例》進行低利貸款、輔導工廠完善基礎設施等常態公務預算就在做的事，完全是慷人民之慨。實際上須靠政策性引導提高薪資，例如落實中小企業員工加薪可折抵所得稅、推動延宕多年的《最低工資法》，才能促進勞工回流。如今人才供給不足已成結構性問題，政府帶頭挹注國發基金扶植半導體教育，加劇台灣人才培育失衡，政府應設法從前端人才培育及後端職業補充訓練等方面，提高勞動力的多元與韌性。

民眾黨團呼籲，台灣陷入「缺蛋、缺糧、缺藥、缺電、缺工」困境，政府不該把問題丟給下一任處理，應力促蛋雞產業轉型、將指示用藥回歸市場機制、明確訂出能源目標和政策、以現有法令鼓勵加薪抵稅，多管齊下解決五缺問題。