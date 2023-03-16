快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

台灣陷「新五缺」困境 民眾黨：政府別拖垮台灣競爭力

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣民眾黨立法院黨團立法委員總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿、立法委員陳琬惠今（16）日召開記者會，呼籲政府應同理民眾生活艱辛，面對當前民生新五缺「缺蛋、缺糧、缺藥、缺電、缺工」之苦，應祭出務實對策解決五缺問題，別再拖垮台灣的競爭力。

立委邱臣遠指出，近來民眾都難以想像，有些蛋糕店因雞蛋太貴而歇業，現在連豬肉都供不應求要漲價，同一時間藥價也上漲；民眾眼看核二廠停機，短期內供電減少，台電又連年虧損，4月電價審議委員會即將召開，漲價勢所難免。如今又有第五個缺，就是缺工缺人。由於人才培育與需求高度向電子產業傾斜，許多傳統產業人力缺口持續擴張，疫後就浮現青黃不接的情形。

邱臣遠表示，缺蛋、缺肉並非突如其來，至少4個月以前就知道問題，農委會卻沒有積極作為，一直到價格漲到民怨四起之後，才要透過進口和調度化解，已經來不及，民進黨政府往往動不動就用「ＸＸ國家隊」的應急政策來處理危機。如今不但危機四伏，甚至會產生連鎖效應，已經讓民進黨政府應接不暇，變成「民生新五缺，排隊國家隊」，現在從飛彈到雞蛋都缺，王美花部長、陳吉仲主委一定要拿出辦法，否則就該知所進退。

立委陳琬惠表示，農委會迷信補貼就會有成效，才是無法解決缺蛋的主因，目前雞蛋從北到南都生產不足，有蛋商直呼「今年是難了」。日前傳出農委會要提供國軍豆漿取代雞蛋，儘管前天已滅火稱是「加菜」，時間初步規劃為3月20日起連續6週，直至4月底，而農委會日前評估5月可解決蛋荒，正好也是6週後，哪有這麼剛好？還是「偷蛋換漿」東窗事發只好作罷？

陳琬惠指出，近期不少民眾跑了10家藥局都領不到藥，社區醫院壓力巨大，台灣目前不僅缺藥，更面臨新藥進不來台灣、外國原廠藥陸續撤出的困境，這是因為多年以來，健保機制透過砍藥價的方式，節省民眾的給付費用，逐漸壓縮藥商的生產誘因，學者建議將指示用藥回歸市場機制，讓藥廠恢復合理的生產成本。政府應教育民眾正確觀念，將不需給付的藥品從健保刪除，讓藥品價格恢復正常，照顧到真正需要的患者。

立委賴香伶直言，缺電是台灣人民心中一大隱憂，經濟部長王美花強調「台電不能倒」，然而事實是台電破產在案，今年增資1,500億、《疫後特別條例》補貼500億都是全民買單，堪稱「全民救台電」，即使不斷挹注資源仍看不到台電改革。經濟部去年示警2023將是缺電嚴重的一年。核二廠2號機日前除役，經濟部聲稱做好調度，然而氣溫逐漸回升，連帶用電量逐步上升，新機組根本還沒運轉、春雨遲到恐影響水力發電，經濟部不要只會信心喊話，必須拿出具體作為。

賴香伶表示，年初三讀《氣候變遷因應法》確立2050淨零碳排的目標，政府至今卻還未與社會展開對談，民間、企業也無法預先因應。此外，近日電價可能調漲的訊息，讓民眾惶惶不安，電價審議委員會必須精算台電成本、漲價後對物價與企業影響通盤納入考量，切莫為了拯救台電財務，強制全民買單。

立委張其祿表示，疫後復甦加上少子化，讓台灣的人力供給出現失衡。根據人力銀行調查，2022年國內平均每個工作機會可分到的求職者為0.48人，等於「兩缺搶一人」，另一方面，截至今年2月底總計2,392家企業，高達1.7萬人仍在放無薪假，這兩個矛盾現象代表台灣「人力供需失衡，政府政策失能」。

張其祿指出，內需產業缺工，政府編列《疫後特別條例》進行低利貸款、輔導工廠完善基礎設施等常態公務預算就在做的事，完全是慷人民之慨。實際上須靠政策性引導提高薪資，例如落實中小企業員工加薪可折抵所得稅、推動延宕多年的《最低工資法》，才能促進勞工回流。如今人才供給不足已成結構性問題，政府帶頭挹注國發基金扶植半導體教育，加劇台灣人才培育失衡，政府應設法從前端人才培育及後端職業補充訓練等方面，提高勞動力的多元與韌性。

民眾黨團呼籲，台灣陷入「缺蛋、缺糧、缺藥、缺電、缺工」困境，政府不該把問題丟給下一任處理，應力促蛋雞產業轉型、將指示用藥回歸市場機制、明確訂出能源目標和政策、以現有法令鼓勵加薪抵稅，多管齊下解決五缺問題。

台電 經濟部 雞蛋

延伸閱讀

故宮文物圖檔被複製外流 民眾黨團籲政府加速監理

詐騙防治 民眾黨團籲政府跨部會分工多管齊下

民眾黨批政府把撥補當改革 五十步笑百步

15大法官恐將全由總統提名 張其祿憂淪為政黨伐異工具

相關新聞

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

行政院今說明全民共享普發現金6000元的「登記入帳」管道，由財政部與數位部共同規畫及建置系統，專屬6000網站（ htt...

發現金6000元倒數！ 政院：3月22日起開放民眾預登記

財政部今在行政院會報告「全民共享普發現金規畫」。普發現金6000元規畫採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直...

通膨侵蝕！實質薪資衰退「元月下滑0.72%」 減幅近六年最大

通膨壓力高漲吃掉薪資成長，更衝擊民眾實質購買力。行政院主計總處昨（15）日發布2023年1月受僱員工薪資調查統計結果，1...

製造業無薪假增近千人 勞部：實施時間縮短 廠商未看壞景氣

勞動部今天公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期實施事業單位2339家、人數1萬7674人，比上期增加81家、1162...

藍綠籲電價凍漲 經長：兼顧台電穩健、顧民生及穩物價

電價審議委員會將於近期召開，藍綠立委今（16）日在立法院經濟委員會質詢呼籲，電價不應該影響到民生物價，呼籲民生用電可以凍...

4月起 用電大戶優先漲價

決定四月起電價的電價費率審議委員會近期召開，知情官員指出，住宅、商業、工業電價都上漲，一定用電量以上用戶優先調漲，但考量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦