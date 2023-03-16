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富蘭克林證券投顧展望第2季：聚富組合降波動、顧收益

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林2023年第2季投資策略
富蘭克林2023年第2季投資策略

富蘭克林證券投顧展望第2季，第2季屬股市傳統淡季，股市可能趁利空測試打第二隻腳，高利率環境對中小型股或財務體質較差的企業衝擊較大，未來仍可能有零星信用事件出現，須強調精選持股(債)，看好績優藍籌股，以及較不受景氣循環影響且有低碳轉型趨勢撐腰的基礎建設產業。

受惠於中國大陸經濟解封、通膨降溫激起市場對聯準會轉趨鴿派的期待，雖然期間一度因為聯準會官員鷹派言論和矽谷銀行倒閉事件出現震盪，今年以來全球股債市維持漲勢。累計全球股市上漲2.7%，中國上證指數漲逾5%，香港國企股漲多拉回拖累新興股市下跌近1%，ChatGPT熱潮引領那斯達克指數上漲9.4%。

市場情緒牽動美國十年期公債殖利率上演過山車般的震盪走勢，累計下滑18.56個基本點至3.69%，美元指數接近平盤，各類債市齊揚，其中歐元非投資等級債、美國非投資等級債及新興當地債漲幅介於1.8%~2.6%，美國複合債及投資級債亦有1.5%左右漲幅。

富蘭克林證券投顧說，盤勢聚焦美國經濟是硬著陸或軟著陸、通膨降溫速度和主要央行貨幣政策動向，儘管美國通膨仍然頑固、就業市場強健，導致聯準會官員的鷹派態度，然而3月隨著矽谷銀行倒閉事件的後續衝擊、經濟前景擔憂加劇，聯準會可能會重新評估未來的政策路徑，預期公債殖利率再大幅上揚的空間應屬有限，有利債券資產多頭續航。

富蘭克林證券投顧表示，面臨市場多變的大環境，投資人操作難度升高，不想承擔市場短線擺盪的煎熬，但又不想錯失市場上漲行情，建議透過一檔美國穩定月收益平衡型、一檔全球精選月收益債券型基金及一檔基礎建設股票型基金，善用資產表現互補的特質並各取其優勢，建構一個攻守兼備的聚富組合。另一方面，儘管景氣及企業獲利下行風險猶存，投資人也無須過度保守看待股市，看好具備趨勢商機(AI/數位轉型/生技/氣候變遷)和政策支持(中國/亞洲股市)題材者仍有機會脫穎而出，可列為逢震盪加碼或定期定額的首選標的。

美國經濟 聯準會

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