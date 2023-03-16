工業電價調幅逾住商 景氣影響製造業漲幅有望較低

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

電價費率審議委員會據悉將在近期召開；知情官員指出，目前方案仍維持一定用電量以上用戶優先調漲。考量到全球景氣趨緩重創出口導向型製造業，此次設計全新機制，若2022年用電量較2021年減少，代表是受到景氣嚴重影響業別，其電價調幅將較緩和。

官員指出，雖然近期國際燃料價格有逐漸下探，但台電財務壓力仍大。台電、中油過往可透過長約買到比現貨更便宜的煤炭跟天然氣，現在反而是現貨價格低於長約，採購策略大幅度修正，朝向「長約少買、現貨多買」。

其次，台電已收到增資1,500億元，以及稅收超徵的500億元，再加上台電評估今年9月不太有機會再調電價，因此本次電價調整要一口氣確保台電到明年3月的財務穩健。

因此，此次電價調漲住宅、商業及工業都會規定一定度數以上調整電價，但會依循「大型製造業調幅大於中小製造業」、「製造業大於商業服務業」、「住宅用電大用戶調幅多於小用戶」等原則處理。

經濟部官員強調，雖然各用電類別這次都面臨對電價調漲，但台電還是「賠本賣電」，否則若以台電營利考量漲足，恐對社會衝擊過大。

官員補充，按上述原則，製造業會比服務、住宅吸收更多電價漲幅，但考量到全球景氣趨緩，製造業近一年營收狀況也相當吃緊。

因此，這次電價調整引入新作法，台電將會蒐集各產業別2022年用電狀況，倘若比受到疫情嚴重影響的2021年衰退，那就可以評斷是深受國際景氣影響，屆時該業別電價漲幅會比其他業別低。

雖然官員未透露哪些業別將享有「電價豁免權」，但據外銷訂單及工業生產指數表現，紡織、化學品及塑橡膠產業等出口導向型傳統產業從去年4月上海封城後一路走衰，而這些產業在2021年因生產口罩、酒精及防護衣而享有「疫情紅利」，最有機會減少部分電價調幅。

電價 台電 製造業

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