美銀行爆倒閉潮 立委關切國安基金退場時機

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

美國爆發銀行倒閉潮，金融市場再生波瀾，多位立委昨（15）日在立法院財委會上，關切國安基金退場時機，對此財政部長莊翠雲表示，國安基金進場以來已發揮穩盤功能，未來國際經濟情勢變化、美國升息步伐等，4月國安基金委員會議都會討論。

昨天傍晚美股盤前傳出瑞士信貸危機，矽谷銀行（SVB）開始的銀行倒閉潮衝擊是否擴大，均有待觀察，據悉，國安基金委員會也都會納入討論研判。

也有立委認為可在3月底前召開臨時委員會議討論退場，莊翠雲表示，是有開臨時委員會的機制，但沒有明確表示會以臨時會處理護盤退場。

財委會上立委關切金管會收回救市措施，國安基金是否退場或繼續護盤？莊翠雲答覆，國安基金進場以來已發揮穩盤功能，未來包括國際經濟情勢、美國升息等，4月國安基金委員會議都會討論。至於美國有SVB等倒閉，莊翠雲表示，公股行庫在這三家美國的銀行曝險極低，公股行庫不會發生系統性風險，即使萬一有問題，在金管會政策督導下，會有能力解決。

有一位立委則建議，國安基金這次進場護盤已經245天，從陪大家過年變成要陪過春假，退場討論可在3月底前召開臨時委員會，何必等到4月例行會議處理，對此莊翠雲表示，國安基金如有必要是可以開臨時委員會，但最終莊翠雲沒有具體表示會或不會開臨時委員會。

國安基金 美國升息

延伸閱讀

籲積極簽台美租稅協定 財長：會努力

許瑞貴選立委 黃健庭、饒慶鈴均表示支持有意參選的人

最新民調贏高嘉瑜 李彥秀：會慎重思考再戰2024港湖立委

國安基金績效未公布遭批淪空白支票 財長：目前是賺的

相關新聞

通膨侵蝕 實質薪資衰退

通膨壓力高漲吃掉薪資成長，更衝擊民眾實質購買力。行政院主計總處昨（15）日發布2023年1月受僱員工薪資調查統計結果，1...

4月起 用電大戶優先漲價

決定四月起電價的電價費率審議委員會近期召開，知情官員指出，住宅、商業、工業電價都上漲，一定用電量以上用戶優先調漲，但考量...

1月實質經常薪資 6年最大減幅

春節期間物價漲不停，主計總處昨天公布薪資統計，高通膨吃掉薪資成長率，一月的全體受僱員工實質經常性薪資、實質總薪資雙雙呈現...

電價新機制 要設緩漲權

電價費率審議委員會近期召開，知情官員指出，住宅、商業、工業電價都上漲，一定用電量以上用戶優先調漲。但考量到全球景氣趨緩重...

美銀行爆倒閉潮 立委關切國安基金退場時機

美國爆發銀行倒閉潮，金融市場再生波瀾，多位立委昨（15）日在立法院財委會上，關切國安基金退場時機，對此財政部長莊翠雲表示...

普發現金 估400萬人直接入帳

立法院長游錫堃今天下午將召集朝野協商攸關普發現金六千元的疫後特別預算案。行政院會上午將先聽取財政部報告「全民共享普發現金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦