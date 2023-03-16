美銀行爆倒閉潮 立委關切國安基金退場時機

美國爆發銀行倒閉潮，金融市場再生波瀾，多位立委昨（15）日在立法院財委會上，關切國安基金退場時機，對此財政部長莊翠雲表示，國安基金進場以來已發揮穩盤功能，未來國際經濟情勢變化、美國升息步伐等，4月國安基金委員會議都會討論。

昨天傍晚美股盤前傳出瑞士信貸危機，矽谷銀行（SVB）開始的銀行倒閉潮衝擊是否擴大，均有待觀察，據悉，國安基金委員會也都會納入討論研判。

也有立委認為可在3月底前召開臨時委員會議討論退場，莊翠雲表示，是有開臨時委員會的機制，但沒有明確表示會以臨時會處理護盤退場。

財委會上立委關切金管會收回救市措施，國安基金是否退場或繼續護盤？莊翠雲答覆，國安基金進場以來已發揮穩盤功能，未來包括國際經濟情勢、美國升息等，4月國安基金委員會議都會討論。至於美國有SVB等倒閉，莊翠雲表示，公股行庫在這三家美國的銀行曝險極低，公股行庫不會發生系統性風險，即使萬一有問題，在金管會政策督導下，會有能力解決。

有一位立委則建議，國安基金這次進場護盤已經245天，從陪大家過年變成要陪過春假，退場討論可在3月底前召開臨時委員會，何必等到4月例行會議處理，對此莊翠雲表示，國安基金如有必要是可以開臨時委員會，但最終莊翠雲沒有具體表示會或不會開臨時委員會。