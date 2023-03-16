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通膨侵蝕 實質薪資衰退

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
通膨壓力高漲吃掉薪資成長，更衝擊民眾實質購買力。（本報系資料庫）
通膨壓力高漲吃掉薪資成長，更衝擊民眾實質購買力。（本報系資料庫）

通膨壓力高漲吃掉薪資成長，更衝擊民眾實質購買力。行政院主計總處昨（15）日發布2023年1月受僱員工薪資調查統計結果，1月全體受僱員工經常性薪資平均45,376元，年增2.30%，但1月通膨受春節影響飆升3.05%，扣除物價漲幅後，實質經常性薪資陷入負成長，年減0.72%，為近六年來最大減幅。

不僅實質經常性薪資呈現負成長，1月實質總薪資為98,632元，呈現年減1.49%。主計總處國勢普查處長陳惠欣說明，往年1、2月總薪資會受發放年終獎金影響，總薪資會以1、2月累計資料做比較，不建議單看1月實質總薪資年增率的變動。外界關注產業年終獎金表現，主計總處將綜合去年12月及今年1、2月的數據，於4月公布統計結果。

1月受僱員工薪資就行業別觀察，航空運輸業、電子零組件製造業因為營運狀況佳及年度調薪等影響，經常性薪資分別月增3.33%、2.98%較高，觀察包含經常性薪資及年終獎金等之總薪資，則以其他金融服務業（主要為金控公司）的50萬9,746元、海洋水運業28萬4,823元、銀行業28萬1,829萬元、電信業25萬6,141元相對較高。

另，製造業1月總薪資為10萬9,131元，其中以化學原材料業20萬8,310元、電腦電子光學製品製造業15萬3,143元、電子零組件製造業13萬9,130元相對較高，家具製造業55,706元、紡織業65,413元相對較低。

1月受僱員工人數817.6萬人，月減2.5萬人，製造業較上月減少1.4萬人，陳惠欣表示，1月製造業表現除近期受景氣降溫影響外，農曆年後也有年後轉職潮及臨時性工作減少等因素，要再觀察後續幾個月變化。

至於1月製造業加班工時為13.4小時，年減1.9小時，陳惠欣表示，製造業加班工時從去年7月開始連續七個月減少，去年12月是年減2.9小時，目前持續呈現年減，但沒有擴大現象，後續要再觀察。

陳惠欣也說明，一般來說，製造業面臨全球景氣趨緩時，通常會優先減少加班工時，最後才會影響就業人數。

薪資 製造業

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