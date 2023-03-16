電價新機制 要設緩漲權

電價費率審議委員會近期召開，知情官員指出，住宅、商業、工業電價都上漲，一定用電量以上用戶優先調漲。但考量到全球景氣趨緩重創出口導向型製造業，此次設計全新機制「電價緩漲權」，若2022年用電量較2021年減少，表示該業別受到景氣嚴重影響，電價調幅將較緩和。

官員指出，雖然近期國際燃料價格下降，但台電財務壓力仍大，即使台電已收到增資1,500億元，以及稅收超徵的500億元補助，但評估今年9月不太有機會再調電價，本次電價調整要一口氣確保台電到明年3月的財務穩健，但仍是賠本賣電，沒有一次漲足。

外界擔憂漲電價將引爆通膨炸彈，官員強調，住宅用電及商業用電調幅已低於工業用戶，內需近期表現好也不可能完全不調。商業用電採取兩套方案決定電價調漲。第一，使用低壓用電的商業調幅高於使用小商店用電的商業。第二，小商店用電以單月1,500度到3,000度為標準，設定不同調幅，其中高於3,000度調幅最大，1,500度以上、3,000度以下調幅次之，低於1,500度不調整。

官員指出，住宅、商業及工業都會規定一定度數以上調漲，但「製造業調幅大於住宅、商業」，依循「大型製造業調幅大於中小製造業」、「製造業大於商業服務業」、「住宅用電大用戶調幅多於小用戶」三大原則處理。控制住宅用電調幅以減少對民生衝擊，減少商業用電漲價以確保物價穩定。