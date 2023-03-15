普發6000元有5種方式 鄭文燦：估計400多萬人直接入帳

行政院長陳建仁今晚宴請最後一批執政黨立委餐敘，行政院副院長鄭文燦會後受訪表示，今天很多委員提出普發現金6000元現金的建議，目前行政院針對發放系統開發已經準備完成，也做了基本測試、壓力測試模擬，希望能夠是準備好的情況，只要立法院通過特別預算案，行政院會盡快來發放。

鄭文燦指出，發放現金預計有五種方式，初估有400多萬人直接入帳，有六成民眾選擇用網路登記撥款，另外還有ATM與郵局領現，還有偏鄉用造冊發現金，因為領取方式有5種，希望能多做宣導，讓民眾知道哪一種比較方便。

ATM領取部分，不是每一台機器都可以領取，未來政策上路前會做標籤，讓民眾知道哪些ATM可以領取，原則上就是四大超商ATM外，8個公營銀行，部分民營銀行ATM可以領取，屆時會做可領取6000元現金的標籤；另外有關網路登記部分，也會做詳細宣導，讓民眾很方便利用網路登記領取，減少不必要的往返跟行政成本。

另外，今天會中有不少立委擔心開始領取時有簡訊或電話詐騙，鄭文燦說，反詐騙宣導以及警政署也會針對這段時間簡訊電話詐騙擴大加強過濾查核，追蹤發話源，這部分要做好準備，處理好發放前的準備工作

立法院長游錫堃明天下午將邀集朝野協商，討論疫後強化經濟與社會韌性特別預算案。鄭文燦說，尊重朝野協商結果，希望能早日完成審議，進入發放程序。至於發放現金時間點是否可能在4月初，鄭文燦說，目前系統開發已經準備完成，也做了基本測試、模擬壓力測試，只要立法院通過特別預算，會盡快發放現金給民眾。