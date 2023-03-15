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普發現金6000元採「5領取管道」 財政部明公布登記時間

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普發現金領取管道已備妥 預計月底將開放登記

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
普發現金預先登記的時程規劃將在明日公布，登記時間將落在本月底。示意圖／聯合報系資料照片
普發現金預先登記的時程規劃將在明日公布，登記時間將落在本月底。示意圖／聯合報系資料照片

攸關普發現金6,000元相關規劃，財政部預計將在明（16）日行政院會上陳報，按照財政部規劃普發現金6,000元領取對象分國人、駐外人員、外配、永居者等四類，領取方式有五種，初步規畫領取期間為半年，在此期間出生的新生兒也具領取資格。據悉，預先登記的時程規劃也將一併在明日公布，登記時間將落在本月底。

攸關普發現金的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」尚未在立法院三讀通過，該草案上周才剛通過財政委員會，近日應該有機會開始展開朝野協商打破冷凍期。不過，為了提前因應預作準備，財政部明天將在行政院會報告「全民共享普發現金規劃」，說明政策行政進度。

據了解，財政部所陳報的相關規劃，普發新台幣6000元將採五種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊；發放對象包含國民、駐外人員及眷屬、外籍配偶、持有永久居留證外國人等四大類。

其中，領有領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群將採直接入帳方式，約400多萬人適用，不須登記，政府已有帳戶資料，可直接入帳。特定偏鄉包含屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉，則由當地派出所或分駐所造冊後發放。；另外，此次也將2023年底前出生的新生兒納入普發現金發放對象。

據悉，行政院目前發放的相關前置作業程序都已經陸續完備中，發放系統也都已經準備得差不多了，明日院會也預計公布可以開放選擇「登記入帳」的民眾上網登記的時程規劃，以及特定偏鄉。

財政部 新生兒 勞保年金

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