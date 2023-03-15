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鏡電視案主委被控瀆職 陳耀祥：認為自己清白、不會辭職

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

電視新聞台在2022年1月通過國家通訊傳播委員會(NCC)審查、取得申設執照，但爆發內部糾紛，不斷有相關人士檢舉審查過程爭議，指NCC主委陳耀祥疑似接受執政高層施壓通過審查，遭檢舉涉嫌護航、瀆職。近期士林地檢署已將陳耀祥瀆職案移轉管轄至北檢，前董座裴偉涉嫌背信繼續由士檢偵辦。

2022年9月間，立委蔡壁如將檢舉鏡電視執照申請案相關資料送法務部調查，經法務部發交士林地檢署偵辦，並由士林地檢署移送台北地檢署併案辦理，將陳耀祥改列為貪污治罪條例的瀆職罪被告。

陳耀祥今天到立法院交通委員會進行報告，他表示，自己並沒看到相關新聞，鏡電視的資料已經都交給檢調處理。他自認NCC是「公親變事主」涉入了鏡電視股東的糾紛，但他到目前為止沒有接到任何相關訊息，且他也認為自己清白、不會辭職。

時代力量立委邱顯智指出，陳耀祥應該自行迴避鏡電視審查案「以正視聽」，同黨立委陳椒華指獨立機關首長被控貪瀆相當嚴重，陳耀祥不該被動等別人要求。

國民黨立委李德維認為，獨立機關首長被列貪瀆案被告非常嚴重，行政院長陳建仁應立即將陳耀祥停職處分，接受司法調查，陳耀祥也該知所進退。

NCC則重申，各委員獨立行使職權，透過委員合議制依法監理衛星廣播電視事業，後續也依法審理鏡電視申請案件。

因相關案件涉及偵查不公開，NCC迄今未接獲相關訊息。對外界質疑鏡電視相關案件部分，NCC是主動將案關資料提供予士林地檢署併案偵辦；就涉司法部分，士檢已調取與鏡電視案件相關卷證，後續如台北地檢署有相關司法偵查作為，也會全力配合。

電視 NCC 國民黨

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