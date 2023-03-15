工業局施政首重減碳 設「CEO專班」由上到下建立觀念

經濟部工業局今（15）日說明2023年度施政重點，工業局長連錦漳表示，未來幾年重點將會擺在產業減碳，透過工業區、工總及產業公協會三個途徑帶動企業轉型，而工業局也在北中南召開「減碳CEO班」，將減碳轉型觀念植入企業管理層。

另外，《產業創新條例》第10條之2母法1月已三讀通過，今年會將會同財政部訂定子辦法，連錦漳則說目前仍與財政部溝通研發及先進製程設備投資抵減之適用資格條件、申請審查機制等，並對外舉辦說明會，希望可以盡快上路。

工業局回顧2022績效，包括增訂產創條例第10條之2、與台糖開發四大園區完成設置、推動產業淨零轉型、推動半導體供應鏈在地化等。

展望2023年施政重點，包括配合行政院「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，提出推動產業及中小企業升級轉型措施；發布產創條例第10條之2子辦法；擴大半導體攬才；持續推動產業節能減碳等。資之用地需求。

今年10月要開始申報歐洲碳邊境稅（CBAM），面臨國內產業減碳壓力，連錦漳表示，他到產業界說明時都會呼籲，如果企業自己本身不急，政府急也沒有用。

因此，工業局最近正在舉辦規模達百人、一次三天的「減碳CEO班」，把各企業的董事長跟總經理都找來，目前已經在台中舉辦，接下來是北部及南部。

他強調，推動減碳跟智慧製造一樣都要「由上而下」建立觀念，如果上面的人沒有想法，底下的人都很難去做，如果企業沒有想法，那麼政府再多資源都投不下去。

連錦漳說，製程要低碳化必須了解製程全線，甚至到辦公室都要了解哪邊耗能比較多，才可以清楚哪邊可以改善，如果完全交由第三方，可能會無法把錢花在刀口上。

因此，工業局採取「三軌並進」，分別由62個工業區的聯合總會，產業工會及公協會來緊盯個別廠商減碳進度。

另外，他也提倡「以大帶小」，因為一個中心廠至少有十家供應商，因為今天國際供應鏈有要求碳足跡時，那就是所有上中下游都必須投入，否怎麼根本算不出來，這時候中心廠擔任領頭羊，將資源及減碳經驗分享給底下供應商。