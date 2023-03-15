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針對缺水、電價、調薪 三三會林伯豐提建言

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
三三會理事長林伯豐認為，電價調整應該一視同仁，政府應該重新檢視能源供應政策。魏鑫陽攝／照
三三會理事長林伯豐認為，電價調整應該一視同仁，政府應該重新檢視能源供應政策。魏鑫陽攝／照

三三會今（15）日舉辦例會與演講，針對缺水、電價調整以及調薪三大議題，理事長林伯豐提出建言，認為政府應該有更宏觀的整體能源規劃，無論耗水費、電價調漲都應該一視同仁，不能只針對工業用戶；另外，也應重新檢討能源政策，參考國際趨勢，保留核電做為基載電力，甚至評估在原址重建一個更有效率的新核電廠

對於基本工資調漲議題，林伯豐認為，隨通膨、物價上漲，薪資調整是必然的，像現在通膨已達4%多，不能讓薪水縮水。但調薪應該是優先考慮對公司有貢獻的員工，而不是調漲基本工資，因為這主要受益者是外勞。對於政府準備再度調漲基本工資，林伯豐表示：「只能逆來順受」。

經濟部3月底前將召開電價費率審議會，討論4月電價調整方案。針對此次電價調整，林伯豐提出五大建言。首先政府應一視同仁調漲民生和產業電價，而不是只針對工商業用電大户，建議住宅用電700度以上調漲（8%），700度以下則不調漲。

第二，經濟部去年7月調升電價，平均漲幅8.4%，民生用戶月用1,000度以上調漲，工商業用電大戶調高15%，但去年台電虧損2,675億元，預估今年將再虧2,785億元。因此，政府今年增資台電1,500億，稅收超徵也將再撥補500億，且近日國際油氣煤價較去年回落，建議此次電價調漲幅度不應超過2022年的8.4%，並採分階段性的調漲。

第三，為落實節能改善，降低用電量，鼓勵企業投資節能設施，給予租税抵減獎勵。持續鼓勵民生部門汰换耗能家電設備，給予獎勵補助。第四，電價應與能源政策一起調整，建議政府應參考國際趨勢，並兼顧台灣能源的脆弱性，重新檢討能源政策，保留核能為基載電力，核二、核三延後除役，並評估建構新核電，以達到供電穩定及合理電價。

第五、為了避免電價調釐影響通膨，建議應加大調降關鍵原物料的關稅及貨物税範圍、幅度，並延長期限至少到今年12月底。

電價 核電廠 林伯豐

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