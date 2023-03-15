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通膨持續吃掉薪資 1月實質經常性薪資年減0.72%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1月通膨受春節影響飆上3.05%，扣除物價漲幅後，實質經常性薪資年減0.72%。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
1月通膨受春節影響飆上3.05%，扣除物價漲幅後，實質經常性薪資年減0.72%。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

主計總處今天公布1月工業及服務業受僱員工人數及薪資，1月月全體受僱員工經常性薪資平均 4萬5376元，年增2.30%，但1月通膨受春節影響飆上3.05%，扣除物價漲幅後，實質經常性薪資年減0.72%，國人薪資漲幅持續被通膨吃掉，實質購買力下降。

此外，1月受僱員工人數817.6萬人，其中製造業較上月減少1.4萬人，主計總處表示，1月製造業表現因為近期全氣景氣降溫，月減1.4萬人，其中除了景氣因素，每次過完年也會有年後轉職潮及臨時性工作減少因素，因此要再觀察後續幾個月變化。

官員表示，受到景氣降溫影響，1月製造業加班工時13.4小時，年減1.9小時，是從去年7月開始連續七個月減少，但上個月是年減2.9小時，目前看起來雖有年減，但沒有擴大現象，後續要再觀察。

1月全體受僱員工緀常性薪資平均4萬5376元，較上月增加0.97%，較上年同月增2.30%；年終及績效獎金與加班費等非經常性薪資6萬2360元，合計後總薪資平均10萬7736 元，較上月增加87.30%，較上年同月增1.52%。剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.72%，實質總薪資為-1.49%。

主計總處國勢普查處長陳惠欣表示，今年春節在1月，受到年節消費帶動，1月消費者物價指數（CPI）年增率3.05%，因此1月實質經常性薪資負成長。至於實質總薪資也見負成長，她說，往年1、2月總薪資會受發放年終獎金年終獎金影響，因此總薪資會以1、2月累計資料比較，不建議以1月實質總薪資增幅比較。

1月底全體受僱員工人數817.6萬人，但因農曆年後轉職及臨時人員退離，較上月底減少2.5萬人，其中製造業減少1.4萬人，支援服務業減少4千人。陳惠欣表示，雖然整體受僱人數及製造業受僱人數都月減，但受內需消費復甦，服務業的住宿餐飲業受僱員工人數49.5萬人，則是月增1千人，而且自去年7月以後連續七個月增加，內需增加確實帶動就業。

薪資 製造業

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