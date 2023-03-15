通膨吃掉薪資！ 製造業就業大減

通膨還是吃掉薪水成長，製造業持續不景氣！主計總處15日公布經常性薪資平均為45,376元，較上年同月增加2.30%，但剔除物價因素後年減0.72%；此外，製造業就業人數月減1.4萬人，加班時數年減1.9小時，連6個月減少。主計總處官員解釋，有可能受不景氣影響，還需要再觀察幾個月。

受雇員工減薪0.72%

主計總處表示，1月適逢農曆春節，本國籍全時受僱員工經常性薪資平均為47,939元，月增1.10%，年增2.57%；年終及績效獎金與加班費等非經常性薪資66,878元，合計後總薪資平均為114,817元，年增1.70%。因多數廠商於1月發放年終獎金及績效獎金所致。剔除物價因素後，實質經常性薪資年減 0.46%。

1 月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為45,376元，月增0.97%，年增2.30%；非經常性薪資62,360元，合計後總薪資平均為107,736元，年增1.52%，但剔除物價因素後，實質經常性薪資年減 0.72%；其中部分工時員工經常性時薪207元，月增4.02%，年增0.49%。

就業減少2.5萬人

另外，1月底工業及服務業全體受僱員工人數817萬6千人，較上月底減少2.5萬（0.30%），因增僱或召回等原因而進入之人數為 17.9 萬人，較上月增加 1.5萬人，因辭職、解僱、退休等原因而退出之人數為 20.3萬人，較上月增加 4 萬 4千人，國勢普查處副處長陳惠欣解釋，主要受年節因素影響。

有媒體詢問1月實質經常性薪資負成長的原因，陳惠欣回應說，實質薪資增加2.3%，但物價指數也增加3.05%，除了通膨外，年節因素本來就會讓物價指數略高；但製造業本月減少1.4萬人就業，且月加班時數為13.4小時，呈現連6個月下降，陳惠欣說，這有可能受到全球不景氣影響，還會再觀察幾個月。

【更多精采內容，詳見 】