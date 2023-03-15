森崴子公司完成首波聯貸案 強攻離岸風電商機

森崴能源（6806）子公司富崴能源承包「台電二期離岸風電計畫」，首波67.2億元結構體採購聯貸案，正式與銀行團完成簽約。由於此案是台灣離岸風電國產化的第一支國家隊，更是首宗統包商結構體採購的聯貸案，吸引國內公、民營銀行超額參貸，展現本土銀行團力挺風電之盛況。

面對2050淨零目標，全球各國積極投入再生能源開發，據統計，光在2030年前全球離岸風電裝置容量將超過400GW，總投資金額將突破新台幣70兆元以上。富崴能源除了積極投入離岸風電建置，更看好未來龐大的海事工程及運維市場，將打造台灣離岸風電專業的海事及運維工程公司，進軍國際海事工程。

位於彰化外海的「台電二期離岸風電計畫」，是台電和正崴集團旗下富崴能源合作，聯貸案借款人並非台電，而是富崴能源，這也是首度由「統包商」出面為借款人進行大規模的離岸風電聯貸案，對於政府推動「離岸風電國產化」，具有高度指標意義。聯貸案是由中國信託商業銀行與台灣銀行擔任統籌主辦銀行及管理銀行。

由於台電二期開發規模達數百億元，聯貸案將分成兩階段開放銀行參貸，第一階段67.2億元聯貸案，以水下基礎結構體採購為主，第二階段聯貸案計畫今年下半年簽約，預計聯貸金額將超過200億元。

參與第一階段聯貸的銀行，除了中信銀與台銀外，還包括合庫銀、土銀、華銀、永豐銀為統籌主辦銀行，台企銀、高雄銀為共同主辦銀行，以及新光銀、台中銀與上海商銀為參貸銀行，共計11家銀行;本案並由富崴能源母公司森崴能源提供連帶保證、正崴集團出具支持函，力挺政府的離岸風電政策。

富崴能源2020年以628.88億元的決標金額得標台電離岸風場二期計畫，從陸域跨足離岸風電，包含EPC（統包工程）和前五年的維運合約，裝置容量約300MW，預計2025年12月底完工併聯，屆時年發電量預估將超過10億度。

富崴能源承接台電離岸風電的工程統包團隊，包括中興工程、世紀鋼構等本土公司及國際知名風機大廠Vestas（台灣維特斯公司），在政府發展離岸風電政策上，具有高度的外商與本土團隊交流指標意義，所承包風機零組件、海事工程這些難度較高的工程，被賦予「國產化」的高度期待。