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若台灣與宏國斷交　財政：不影響在中美洲銀行權益

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
宏都拉斯傳出將與中國大陸建交，若台灣真的與宏都拉斯斷交，是否會影響台灣在中美洲銀行（CABEI）的會員權益？財政部長莊翠雲表示不會。記者陳正興／攝影
宏都拉斯傳出將與中國大陸建交，若台灣真的與宏都拉斯斷交，是否會影響台灣在中美洲銀行（CABEI）的會員權益？財政部長莊翠雲表示不會。記者陳正興／攝影

宏都拉斯傳出將與中國大陸建交，時代力量立委陳椒華今（15）日在立法院財政委員會質詢，若台灣真的與宏都拉斯斷交，是否會影響台灣在中美洲銀行（CABEI）的會員國資格或權益？財政部長莊翠雲表示不會，「會與外交部密切聯繫與合作」。

宏都拉斯總統卡斯楚今日表示，已指示其外交部長處理與中國大陸建立正式外交關係。陳椒華指出，台灣為CABEI會員國，總共認股金額達7億7625萬美元，是很大的一筆錢，財政部不能都沒掌握外交動態。

莊翠雲回應，CABEI的15個會員國中，有台灣的邦交國，也有非台灣邦交國。陳椒華問，是否會影響我國會員國資格？莊翠雲回應「不會，CABEI是區域性組織，台灣在裡面善盡會員責任，不會影響會員資格或權益。」

陳椒華追問，若宏都拉斯真的和中國大陸建交，也代表會跟台灣斷交，台灣投入這麼大量的資源，後續處理方式為何？莊翠雲表示，後續會與外交部密切聯繫並合作。

CABEI共有15個會員國，包括五個創始會員國（瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜及哥斯大黎加）、三個區域內非創始會員國（多明尼加、巴拿馬及貝里斯）及七個區域外會員國（中華民國台灣、墨西哥、西班牙、阿根廷、哥倫比亞、古巴及南韓）；在第八次增資後，台灣已成為第一大持股會員國。

宏都拉斯 財政部

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