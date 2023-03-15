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談施政重點 財長：積極推動權證避險降稅等三件事

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

財政部長莊翠雲今（5）日首度赴立法院財委會業務報告，被問到施政三重點，她點出財政韌性、積極推動權證避險降稅、促參法2.0，將務實推動各項政務。

莊翠雲今日率財政部所屬單位赴立法院備詢，國民黨立委曾銘宗請她說明施政願景。

莊翠雲回應，身為財政部長，首先要強化財政韌性、嚴守財政紀律，另外也要通盤檢視各項不合時宜法令，與時俱進，並照顧年輕人感受，例如協助居住正義、落實社會住宅等。

曾銘宗進一步請莊翠雲列出未來一年施政重點。莊翠雲指出，第一，對債務能有很好的控管，歲入執行良好，財政有所餘裕時應優先還債，減少舉債；第二，各界都很關心的權證避險降稅法案，會積極推動；第三，相當重要的促參，去年底修法完成，要盡速推動子法。

莊翠雲表示，財政部業務有延續性，會在這樣的主軸下往前推動，政務推動要務實。

另外曾銘宗先前在立法院會質詢，質疑行政院長陳建仁組閣、用人不講專業，卻也因一句莊翠雲被延攬入閣是「為了多一名女性閣員」，而遭到民進黨立委范雲、時代力量立委王婉諭等人批評歧視女性。

曾銘宗今日在財委會向莊翠雲再度表達抱歉之意，他強調，過去無論是在財政部服務或擔任立委，他絕對沒有歧視女性，若造成莊翠雲困擾，他願意表達抱歉。莊翠雲則回應，謝謝委員，對委員在國會殿堂上質詢都給予尊重。

財政部 曾銘宗 立法院

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