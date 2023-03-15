囤房大戶小心！ 財部查五戶以上補税8018萬元 5千件續查中
財政部有關房地產所得三大專案查核計畫，財政部賦稅署今（15）日表示，針對多屋持有者五戶以上，已完成查核近兩成，光從這兩成案件就已補稅8018萬元，共1720件。
財政部長莊翠雲今日率領所屬單位赴立法院財政委員會業務報告。民進黨立委郭國文提及，根據主計總處公布，CPI房租指數上升，房租不斷上漲，財政部查核房東收入是否有收穫？
賦稅署長宋秀玲表示，財政部針對房地產相關所得有三大專案查核計畫。首先是「個人不動產相關所得專案查核作業計畫」，此計畫已於2021年底結束，共查獲1085件，補徵稅額4565萬元。
再來，針對多屋持有者十戶以上，執行期間到2022年3月31日，共查獲1007件，補徵稅額約9985萬元。
最後是針對多屋持有者含五戶以上，目前仍在持續查核中。宋秀玲補充，截至目前已完成查核二成，補稅8018萬元，後續還有約5000件正查核中，到去年底結案補稅共1720件。
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