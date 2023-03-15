囤房大戶留意！財部查持有五戶以上 已補稅逾8,000萬

財政部執行房地產相關所得三大專案查核計畫，財政部賦稅署今（15）日表示，針對多屋持有者五戶以上，已完成查核完成1,720件，約占22%，光是這兩成案件，就已補稅8,018萬元。

財政部長莊翠雲今日率領所屬單位赴立法院財政委員會業務報告。民進黨立委郭國文關注，根據主計總處公布，CPI房租指數上升，房租一漲再漲，財政部查核房東收入是否有斬獲？

賦稅署長宋秀玲指出，目前財政部針對房地產相關所得有三大專案查核計畫。

首先是「個人不動產相關所得專案查核作業計畫」，已於2021年底結束，共查獲1,085件，補徵稅額4,565萬元。

第二，是針對多屋持有者十戶以上，執行期間是到2022年3月31日，結果共查獲1,007件，補徵稅額約9,985萬元。

第三，是針對多屋持有者五戶以上，目前仍在持續查核中，宋秀玲說，截至目前已完成查核二成二，補稅8,018萬元，後續還有約5,000件正查核中。