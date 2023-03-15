群益投資論壇 聚焦全球總經及鋼鐵、生技及新能源等關鍵產業

為提供國內外機構投資人掌握指標性企業發展趨勢，群益金鼎證券3月14日假台北喜來登酒店舉辦2023年第1季投資論壇，聚焦全球總經、鋼鐵生技、新能源等明星產業，有超過100家的國內、外法人機構共襄盛舉。此次的投資論壇，獲邀參加的優質企業，包括聯茂（6213）、91APP-KY（6741）、聯合再生（3576）、天鈺（4961）、數字（5287）等五家上市櫃公司，六場專題則邀請到群益投顧，財經M平方、工研院產業科技國際策略發展所等專業機構的專家主講，主題涵蓋全球總經、塑化、新能源、生技及鋼鐵等產業的發展現況與展望。

2022年整體股市在面臨新冠疫情、烏俄戰爭、高通膨與美國聯準會啟動升息循環的情況下，波動性大幅增加，股市也面臨了一波較大的修正，一直到10月觸底後才展開一波反彈，展望2023年，通膨雖然有回溫的跡象，但通膨的黏滯性也迫使美國聯準會持續升息，造成投資股市的不確定性大增。雖然如此，台灣資本市場中有許多優質的企業，仍然展現出極高的韌性，眾多的隱形冠軍然仍在全球與國內市場發光發熱，群益金鼎證券希望透過這次投資論壇的舉行，加強企業與機構投資人面對面的互動交流，提供國內、外機構法人嶄新的投資觀點，掌握具指標性企業的營運發展趨勢與台股的投資契機。

這次的生技專題中，群益投顧資深分析師郭諺雅表示，隨著全球工業化、都市化的程度提高，空氣品質惡化的新聞已不時耳聞，預期呼吸道相關疾病所帶來的壓力將與日俱增。氣喘是呼吸道疾病，雖然常見，但治療上還有未被滿足之處，在這次專題中，將深入剖析現行氣喘治療藥物、治療策略及所遭遇到的瓶頸，探索未來可能的商機。

在鋼鐵業展望部分，群益投顧資深分析師賴季宏說，由於鋼鐵業是經濟建設發展中的關鍵產業，其產業關聯效果極大，台灣的鋼鐵外銷以東南亞及歐洲為最主要的市場，美國排名第四，台灣鋼鐵產值約二成為直接外銷，美國基建可望帶動外銷美國的鋼鐵量增加。在中國大陸方面，2023年若沒有意外的國際局勢變化，大陸在基期偏低下，需求下滑可望止跌，大陸為全球最大的碳排放國家，其碳排放約有五成來自於發電及熱力生產行業，近二成來自於黑色金屬生產，若要落實減排則鋼鐵行業必是整治目標，近期，大陸對疫情的態度由封控轉向解封，並推出金融16條幫助房地產業者，將有利於2023年的鋼鐵需求成長。

群益金鼎證券表示，希望透過此次論壇的舉行，幫助國內、外機構法人更精確的掌握2023年產業發展的脈動與投資趨勢。