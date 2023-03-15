快訊

確定通緝金門二膽失聯上兵 邱國正：相關程序正在走

撐不住！彰化排隊名店不二坊蛋黃酥 4月起每顆漲到50元

我友邦再減1？宏都拉斯總統：已指示外長和中國大陸建交

期交所攜手洲際交易所 拓展布蘭特原油期貨商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
期交所董事長吳自心(圖中)率團，赴美參加期貨業協會(FIA)年會。臺灣期貨交易所/提供
期交所董事長吳自心(圖中)率團，赴美參加期貨業協會(FIA)年會。臺灣期貨交易所/提供

國期貨業協會(Futures Industry Association, FIA)年會第一天，期交所首場雙邊會談登場，臺灣期貨交易所董事長吳自心率領團隊與洲際美國期貨交易所（ICE）總經理Jennifer llkiw進行會談，包括商品規格變更、員工教育合作訓練計畫及ICE旗艦指數授權等，期能結合雙方所長，提升交易量、推動商品多元化及深化國際合作。

期交所與ICE合作關係緊密，早於2015年期交所取得ICE集團旗下IBA黃金價格指標授權，訂定黃金系列商品最後結算價。2018年合作關係更進一步，期交所再取得ICE集團旗下洲際歐洲期貨交易所(ICE Futures Europe)的布蘭特原油指數授權，推出新台幣計價布蘭特原油期貨。

這次主要洽談布蘭特原油期貨規格商品報價方式更動可行性，以提升交易人商品操作容易度，可望活絡商品交易，進而提高流動性。另，ICE旗艦指數—美元指數具有一定知名度，期交所亦表達對該指數的市場需求，期未來能有合作機會，雙方將就可能發展商機，再進行深入討論。

此外，ICE商品多元，涵蓋能源、金融及農產品等各項商品，早在2003年即提供氣候交易所交易及結算平台服務，為碳權商品先驅，亦為目前全球最大碳權交易所集團。我國在今年1月甫通過氣候變遷因應法，期交所期能借鏡ICE碳權商品發展經驗，作為我國建置碳權市場參考。

ICE對於員工教育訓練計畫亦表達支持，將不吝分享在碳權、能源及大宗商品等發展經驗，同時，也希望有機會向我國交易人介紹其碳權商品，透過二市場交流合作，促進二市場互動互利。本次期交所與洲際交易所會談成果豐頭，國際合作再創里程。

臺灣期貨交易所 期交所

延伸閱讀

期交所與洲際交易所攜手合作 拓展布蘭特原油期貨商機

期交所赴美交流 成果豐

期貨商論壇／永續期 亂市優選

貴金屬ETF認購聚光

相關新聞

核2停機未來數月供電走鋼索 只要機組故障就有調度危機

核二廠二號機昨天傍晚六點正式停機解聯，時值夜尖峰時間，所幸天氣涼爽，經過燃氣、抽蓄水力發電調度後，備轉容量率仍有百分之十...

冷眼集／能源 不該是政治投機遊戲

核二廠二號機昨天停機，核三廠兩部機組也將在二○二四、二○二五年陸續除役。為了彌補核電「被消失」的缺口，台電必須花更多錢、...

燃煤補缺口？ 盧秀燕憂中央「火力全開」

核二廠二號機除役，每年近八十億度發電缺口如何補足？引起專家學者憂心。台中市長盧秀燕日前在行政院會反映，中部水情吃緊，不能...

疫後服務餐飲業 漲電價如割肉

萬物齊漲，電價也將調漲，餐飲業者無奈苦嘆，就怕成本增加，帶動波動的物價再上漲；台中東區某麵包店羅姓老闆，烤麵包用電爐，電...

年年缺水！「韌性」農業剩「任性」不給水 藍委批1807億打水漂

全台水情吃緊，國民黨立委王鴻薇昨天表示，曾文水庫蓄水量已降到百分之十二點七，白河水庫也只有百分之十九點八，民生、工業用水...

水利署：水價暫無調整規畫

近期水情稍緊，外界對水價合理調整的呼聲又起，經濟部水利署官員昨天表示，水價涉及民眾基本生活，調整衝擊用水正義及經濟等深遠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦