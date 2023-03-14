結合政府政策 AVEC、JOIN IT 串聯百企組數位轉型聯盟

一波波的AI運用數位浪潮，早已打的火熱，與其面對數位轉型焦慮，不如親身參與響應，由社團法人中華職訓教育創新發展學會 （下稱：AVEC） 於今 (14) 日發起「百家品牌齊響應 運用數位轉型實踐ESG交流座談會」，針對勞動部勞動力發展署「企業人力提升計畫」實施推廣及協助申請，將響應國家政策辦理數位轉型及ESG相關課程。

會中力邀數位發展部數位產業署呂正華署長、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署劉玉儀副分署長及中華民國全國商業總會科技與數位應用委員會劉先覺主任委員等長官出席，並邀集產官學各界代表座談，向超過百家企業推廣政府補助計畫，簽約組織數位轉型聯盟，提升臺灣企業數位轉型的應用力道。

國際青年商會世界大會籌備委員會主任委員陳家濬表示，企業的數位轉型是政府重視的議題，感謝AVCE學會長期辦理勞動部勞動力發展署的相關企業補助課程，而在一起永續科技，主動發起數位轉型聯盟，更是建立起產業數位化的典範，在此給予支持與勉勵。

而行政院數位發展部數位產業署署長呂正華提到，從以往在經濟部任職時，面對百工百業，到數發部於去 (2022) 年8月一成立第三天，就參與在一起永續科技舉辦的「Web 3.0 數位轉型生態圈整合交流會」，政府也在積極重視數位轉型的重要性，尤其在一起永續科技的DID區塊鏈去中心化共享會員技術，獲得百家企業認同跟進，所以這次從民間自發響應，串聯百家企業，打造數位轉型聯盟，就是一個積極的開始，將有效面對國際上的數位競爭力。

在一起永續科技董事長薛煒立表示，有鑑於AVEC輔導企業過程中，普遍企業常面臨訓後學習落空的狀況，究其原因，多因近年疫情影響，無足夠預算採購數位工具，致使政府美意效益不彰。JOIN IT特此廣邀各大企業資源，在AVEC協助企業辦訓後，免費提供鴻翊國際的POS機、JOIN IT 的「JSC數位社交卡」及「JOIN IT平台商城」等數位工具資源，協助企業接軌課程所學，以提升企業數位能量及正確ESG觀念，並在此次座談，攜手鴻翊國際、人易科技、靈知科技、芙彤園、富碼科技及好品牌事物所等協辦企業，於活動中提供數位軟、硬體工具，增加企業的實質補助，達到跨域、跨業及跨部會的資源整合。

除邀集產、官、學、研名人座談外，以往各家企業在教育訓練課程後，常反映因近年疫情經濟影響，普遍企業恐無預算購置數位轉型工具，為免企業訓後學習落空，在一起永續科技特免費提供一年的數位軟體使用或免費的硬體設備，給有依照TTQS人才發展品質管理系統規範，有訓後評估完的企業，包含鴻翊國際的POS機、在一起永續科技的電子「JSC數位社交卡」及「JOIN IT平台商城」等數位工具資源，協助企業接軌課程所學，運用數位工具創造企業生產及效能，有效落實數位轉型應用，以響應政府數位轉型政策、確實輔導企業數位轉型效益。