上洋推RIV精緻洗衣 給消費者總統級的專業體驗

上洋產業（6728）集結30年業界經驗洗滌專家、延續著在總統府開設洗衣店的專業經驗所推出的新品牌「RIV精緻洗衣」首間概念店正式開幕，以專業、細緻、呵護為宗旨，從收送管理、洗滌到首創恆溫恆濕的儲存空間，每個細節都遵循著講究的職人精神規劃，致力提供顧客最具質感的洗衣體驗。

「講究」是RIV精緻洗衣的品牌精神，上洋產業商用洗衣事業群副總經理莊雅嵐提到：「我們一開始是為了解代理的設備，後來發現這樣不夠，應該連怎麼應用、怎麼洗對機器和衣物都好，才能真的提供給顧客最佳建議，在商用洗衣市場累積了40年的經驗推出RIV精緻洗衣不僅是因為我們的專業，更是因為我們在乎顧客和產業發展」整個洗衣產業必須持續進步，才能帶給消費者和企業共好的未來，上洋產業獲得了總統府青睞，把洗衣店開進了台灣最高殿堂，而RIV精緻洗衣則將國家級的服務再升級，期盼每一位顧客都能感受總統級的細緻體驗。

拍照建檔、軟水與環保低敏洗劑、首創恆溫恆濕儲存空間 用呵護串起每個細節，RIV精緻洗衣從明亮時尚的門市規劃開始，期望帶給顧客不同於過往洗衣店的氛圍感受，對於每一件送洗的衣物，都會有衣物管理師仔細檢查、分類並拍照建檔，確保衣物安全及妥善處理。

洗滌專家則會針對材質和狀態判斷，採取最適切且不傷衣物的洗滌方式，如有特殊的清洗或保養需求，也能客製化提供專業建議。但無論是以乾洗、濕洗或水洗進行，都是使用全球頂級設備，提供最適切的洗淨力度及水溫設定，並採用環保低敏洗劑及不易造成礦物質殘留的軟水，溫和去污、深層潔淨讓衣物常保如新，也盡可能的降低對肌膚與環境的負擔；洗後等待顧客取回的儲藏空間也針對台灣海島型的氣候打造首創洗衣店先例的恆溫恆濕室，讓衣物保持最佳樣貌。