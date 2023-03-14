快訊

染指多名體操女學員爆台版#MeToo 淫教練被關2周病死相驗結果出爐

矽谷銀行倒閉震撼新創圈 台創業家奔波領錢：提到雙手都在發抖

只因邊走邊玩…無照保母聯手夫施暴3歲女童 父淚訴：走路都不正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市房屋稅將漸進式調高 上半年要開不動產評價委員會

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
北市房屋稅明年5月開徵時可能會上漲。圖／聯合報系資料照片
北市房屋稅明年5月開徵時可能會上漲。圖／聯合報系資料照片

北市房屋稅明年5月開徵時可能會上漲。北市府將於今（2023）年上半年召開每三年一次的不動產評價委員會，重行評定房屋標準價格，一旦調高將會增加房屋稅稅額，北市財政局規劃漸進式調整房屋構造標準單價，避免一次調太高會讓民眾的房屋稅負擔太重，財政局長游適銘昨（14）日表示，開會時將邀請不動產相關公會推派代表參加，廣納各方意見。

北市府指出，房屋標準價格包含房屋構造標準單價及街路等級調整率，在兼顧稅制合理及適度反映民意的前提下，將籌組不動產評價委員會，擬具提案報請不動產評價委員會審議，經會議決議後公告，適用2024年5月開徵的房屋稅。

游適銘說，中央於2014年要求各地方政府配合行政院財政健全方案，要求將房屋標準單價調整至合理造價之40％至50％，當時只有北市配合調整新建房屋標準單價，由1坪2萬元調高到5萬元，但現在很多房屋一坪造價約20萬元，距離合理造價的四至五成還有一段差距，但北市已是各縣市最高的。

游適銘強調，民眾已習慣較低的房屋稅，若調高房屋構造標準單價以及路段率的話，將會增加納稅人的負擔，因此，調高的話要先計算可能影響多少戶數、每戶將增加多少稅額，財政局傾向以漸進式調整，不希望一次調高太多，但具體調整狀況，會先進行規劃，並於評價會上討論。

游適銘還說，他曾於2019年拜訪美國紐約市、加拿大多倫多、溫哥華等考察財產稅評價，美加大多採評價比(Assessment Ratio)、離散係數(Coefficient of Dispersion, COD)及價格相關差異(Price-Related Differential, PRD)為估價一致性及公平性衡量指標。

他表示，本次不動產評價會為檢視北市1,351條路段率符合上述指標情形，已經與土地估價學會、台北大學不動產與城鄉環境系合作，並召開多次工作會議，將試算目前房屋稅評價比及房屋稅占房屋價值之房屋有效稅率，估算上述離散係數COD、價格相關差異PRD，以進一步調整相對路段高低，促進公平合理課稅。

房屋稅 台北大學

延伸閱讀

蔣萬安首年招商亮點…萬大聯開內湖地上權 估民間投資將達389億

北市辛亥隧道區間測速啟用 1年事故率上升10%

北市接連爆涉貪 蔣萬安市政會議告誡同仁勿觸法律紅線

北市強化主動防疫 全國首創「室內空氣品質場所認證」

相關新聞

才稱水價要再考慮 王美花：目前沒有調整水費的規劃

經濟部長王美花昨（13）日於立院面對立委質疑台灣水價過低，也坦言王美花說，台灣面對氣候變遷投資大量建設及科技造水，「自來...

民進黨團要政院做好預登記機制 全民普發現金領得開心

政府規劃全民普發現金6000元，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，民進黨團提出預登記、免塞車及防詐騙等3大訴求，希望...

水電恐雙漲 民眾黨立委認為「不能只透過漲價補虧損」

水電恐雙漲，經濟部長王美花昨到立法院備詢時指出，「台電不能倒、水價要檢討」，民眾黨立委邱臣遠表示，電價審議會月底即將召開...

水利署：水價涉及民眾基本生活 暫無調整規劃

近期水情稍緊，外界對水價合理調整的呼聲又起，水利署表示，水價涉及民眾基本生活，其調整衝擊用水正義及經濟等深遠問題，短期內...

企業提高再生能源使用目標 勤業眾信：四大策略防範

全球原物料供需失衡及地緣政治風險，催化能源價格的波動並持續上漲，加上淨零熱潮席捲各產業，以及各國政策推動，使企業提高或設...

注意！勿入12項「漂綠」準則 誤闖禁區前煞車

氣候變遷是世界級規模的緊急課題，全球邁向去碳化的趨勢正在加速，低碳轉型被視為經濟成長的機會，但與此同時，在這進入低碳時代的過渡期，企業漂綠的議題，也衍生出另一層顧慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦