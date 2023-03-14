北市房屋稅將漸進式調高 上半年要開不動產評價委員會

北市房屋稅明年5月開徵時可能會上漲。北市府將於今（2023）年上半年召開每三年一次的不動產評價委員會，重行評定房屋標準價格，一旦調高將會增加房屋稅稅額，北市財政局規劃漸進式調整房屋構造標準單價，避免一次調太高會讓民眾的房屋稅負擔太重，財政局長游適銘昨（14）日表示，開會時將邀請不動產相關公會推派代表參加，廣納各方意見。

北市府指出，房屋標準價格包含房屋構造標準單價及街路等級調整率，在兼顧稅制合理及適度反映民意的前提下，將籌組不動產評價委員會，擬具提案報請不動產評價委員會審議，經會議決議後公告，適用2024年5月開徵的房屋稅。

游適銘說，中央於2014年要求各地方政府配合行政院財政健全方案，要求將房屋標準單價調整至合理造價之40％至50％，當時只有北市配合調整新建房屋標準單價，由1坪2萬元調高到5萬元，但現在很多房屋一坪造價約20萬元，距離合理造價的四至五成還有一段差距，但北市已是各縣市最高的。

游適銘強調，民眾已習慣較低的房屋稅，若調高房屋構造標準單價以及路段率的話，將會增加納稅人的負擔，因此，調高的話要先計算可能影響多少戶數、每戶將增加多少稅額，財政局傾向以漸進式調整，不希望一次調高太多，但具體調整狀況，會先進行規劃，並於評價會上討論。

游適銘還說，他曾於2019年拜訪美國紐約市、加拿大多倫多、溫哥華等考察財產稅評價，美加大多採評價比(Assessment Ratio)、離散係數(Coefficient of Dispersion, COD)及價格相關差異(Price-Related Differential, PRD)為估價一致性及公平性衡量指標。

他表示，本次不動產評價會為檢視北市1,351條路段率符合上述指標情形，已經與土地估價學會、台北大學不動產與城鄉環境系合作，並召開多次工作會議，將試算目前房屋稅評價比及房屋稅占房屋價值之房屋有效稅率，估算上述離散係數COD、價格相關差異PRD，以進一步調整相對路段高低，促進公平合理課稅。