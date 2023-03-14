企業提高再生能源使用目標 勤業眾信：四大策略防範

全球原物料供需失衡及地緣政治風險，催化能源價格的波動並持續上漲，加上淨零熱潮席捲各產業，以及各國政策推動，使企業提高或設定再生能源的使用目標。勤業眾信聯合會計師事務所發布《2023年石化與天然氣產業展望》、《2023年電力及公用事業產業展望》、《2023年再生能源展望》報告，建議企業四大策略作為防範。

報告指出，觀察2021年亞太地區的再生能源使用，前三大市場分別是中國大陸、印度與日本，這三個國家的再生能源使用分布上，水力發電及太陽能使用超過五成。

另外，南韓與台灣核能的占比超過五成，從提升能源安全角度來說，如何透過政策與科技發展推升轉型，增加能源的多樣性將會是一大重點。

勤業眾信聯合會計師事務所能源與化學產業負責人莊碧玉表示，2023年，能源安全、能源轉型與能源多樣性將是企業面臨的三大難題，再加上碳排放法規、永續意識提升，天然氣與液化石油氣會持續在能源產業扮演重要角色，且加速發展、投資清潔能源（Clean energy），將成為企業提升能源韌性、達成永續願景的重要策略。

Deloitte報告統計，美國前幾大電力與石油業者已計畫於2023年共投資1694億美元，強化供電穩定度並加強再生能源發展與整合。以台灣來說，能源安全是重要議題，建議企業採取以下四大策略:

一、導入智慧化電表（AMI 2.0）：透過數據分析精準掌握電力之離峰與尖峰時段，優化電力與能源配置。預計2035年台灣要全數汰換智慧電表，需求將持續上升。

二、提升電池儲能技術：儲能技術可以讓電力能妥善儲存減少浪費，特別是台灣能源高度仰賴進口，為穩定能源安全，是發展太陽能、風力發電等非連續性發電能源的關鍵，也是電動車發展的重要基石。

三、投資清潔氫能（Clean Hydrogen）：氫能會在2023年快速發展，且2050年全球電力消耗將有10%是氫能源所產出。

四、整合電動車規劃分散式電力系統：目前已有V2Gt充電技術使電動車可作為分散式電網的一環，企業也可以將電動車規劃納入中長期的電網規劃，提高系統的穩定性。