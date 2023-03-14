才稱水價要再考慮 王美花：目前沒有調整水費的規劃

經濟部長王美花昨（13）日於立院面對立委質疑台灣水價過低，也坦言王美花說，台灣面對氣候變遷投資大量建設及科技造水，「自來水水價確實要再考慮一下。」但今（14）日在立院再被問到此事時，則又強調「目前沒有調整水費的規劃」。

針對水價期程跟漲幅，王美花今日上午受訪指出，立委昨日提出水價問題，而今年2月1已徵收耗水費，對於相關成效會說明給立委，「目前沒有調整水費的規劃。」

民進黨立委蘇治芬指出，2017年就曾經想要檢討過水費，疫情也慢慢過了，去年稅收超收也代表企業有賺錢，應該要善盡責任，而不該是一味強硬要求農民節水，卻對基礎水價不強悍。

針對今年2月開徵的耗水費，蘇治芬反駁，耗水費實在太低，假設廠商每月用水9,000度，全部抽取地下水，經計算最終也只課徵32萬元。

民進黨立委林岱樺指出，台灣水價低廉，新課徵的耗水費力道也過小，導致台水公司連年虧損，負債900多億元，影響漏水水管汰換及重大基礎建設進度。

她指出，半導體及電子業等高用水產業其水費營運成本僅占0.10%至0.14%；傳產則占0.01%至0.13%，僅占企業成本的千分之一，以產業用水價格每度12元，即使加了耗水費3元也才每度15元，力度根本不利於產業節水，要求水利署檢討工業用水價格。

對此，王美花於議場回應，台灣面對氣候變遷投資大量建設及科技造水，「自來水水價確實要再考慮一下」，並承諾林岱樺針對剛實施的耗水費是否仍無法弭平用水不正一，會在兩個月內提出檢討。