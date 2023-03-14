勞部攜手產學力推大專生預聘 學校、企業、學生皆有補助

為解產業缺工，勞動部推動「大專青年預聘計畫」，鼓勵大專院校與企業共同參與，培育產業需要人才。學校端申請大專就業學程最高可補助80萬元，企業端每訓練一人最高補助7.2萬元。此外，受訓的青年學子畢業後以正職留任企業滿一個月，還可領取1萬元留任獎勵金。

勞動力發展署北分署近期辦理多場「大專青年預聘計畫」說明會及媒合活動，目前已有中華科技大學、宏國德霖科技大學、亞東科技大學、臺北城市科技大學、景文科技大學及實踐大學等結合重點產業企業，由學校提供實務或訓練學程，企業提供中階技術以上職缺，透過指派職場導師進行工作崗位訓練，協助大四在校生學習5+2產業的關鍵技術，畢業後立即就業，補足產業人才缺口。

亞東科技大學工業管理系黃秀鳳主任表示，對於勞動部積極推動的「大專青年預聘計畫」，有助於未來趨勢產業人才的培訓，更能有效協助青年學習5+2產業的關鍵技術提早接軌職場，同時學校也能獲得勞動部最高80萬元的補助，可謂達成企業攬才、學校育才與青年就業的三贏局面。

她表示，亞東科技大學112年度校方已完成申請「智慧生產虛實整合應用人才培育計畫學程」，並與全球傳動科技等多家優質企業簽署產學合作契約，預計至少可培訓30位同學，成為5+2產業需用的社會新鮮人。

勞動力發展署北分署長謝宜容指出，「大專青年預聘計畫」為鼓勵大專院校與企業共同參與，學校端申請大專就業學程最高可補助80萬元，企業端每訓練一人最高補助7.2萬元。此外，受訓的青年學子畢業後以正職留任企業滿一個月，還可領取1萬元留任獎勵金。歡迎有意願參與本計畫的大專校院、企業，即日起至今年3月17日前辦理申請，洽詢電話：北分署創客基地(02)89956399分機1805林小姐。更多「大專青年預聘計畫」資訊及申請表件，請至「青年職訓資源網」(https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/)查詢。