2023創新論壇 打造綠色新經濟

全球邁入能源轉型關鍵時刻，行政院副院長鄭文燦認為，面對全球通膨、俄烏戰爭、淨零排碳等挑戰，台灣的產業展現了活力與韌性，行政院也積極推出配套方案，成為我國能源轉型及驅動經濟發展的新引擎。

經濟日報將於3月22日舉辦2023創新論壇，以「打造綠色新經濟」為主題，邀請各界專家探討台灣如何與國際接軌，創造新價值。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，中華開發金控、東元電機、長榮集團、諾基亞、聯合再生能源協辦。

鄭文燦當天將出席致詞。他認為，全球因應環境惡化與能源短缺，正邁入能源轉型的關鍵時刻，為落實能源轉型，行政院已於2016年10月27日通過「綠能科技產業創新推動方案」，成為我國能源轉型及驅動經濟發展的新引擎。

鄭文燦強調，面對全球通膨、俄烏戰爭、淨零排碳等挑戰，台灣的產業展現了活力與韌性。行政院長陳建仁上任後簽署的第一份公文，就是「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，包括能源轉型、低碳轉型及數位轉型等，希望展現環境永續發展的決心。

科學證實氣候變遷造成的影響已經相當緊急，氣候議題引發國際高度重視，各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動。為呼應全球淨零趨勢，蔡總統於2021年4月22日世界地球日當天宣示，2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。

我國於2022年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，提供至2050年淨零的軌跡與行動路徑，以促進關鍵領域的技術、研究與創新，引導產業綠色轉型，帶動新一波經濟成長，並期盼在不同關鍵里程碑下，促進綠色融資與增加投資，確保公平與銜接過渡時期。

就台灣綠色能源方案推動成效來看，根據行政院統計，太陽光電截至2022年12月16日累計裝置量達9.37GW（10億瓦）；離岸風電截至2022年10月底裝置量達568MW（百萬瓦），預計至2025年台灣離岸風電量將達5.6GW，完成14座離岸風場。

此外，為加速推動我國淨零排放目標，行政院也在去年12月8日通過《再生能源發展條例》修正案，落實國內擴大再生能源推動及利用，並有效整合相關行政程序，以更加速我國各類再生能源發展，未來將持續透過已完整規劃的各類再生能源達標路徑，穩健推動再生能源極大化，如期如質完成2025年達29GW的政策目標。

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