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布蘭特原油單日重挫近2.5% 街口投信：市場情緒波動掩蓋市場供需

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

布蘭特原油昨（13）日重挫近2.5%，盤中甚至一度跌破每桶80美元大關至每桶78美元，一天之內跌幅超過5.0%；街口投信分析，主要受到美國矽谷銀行(SVB)與標誌銀行(Signature Bank)接連倒閉的恐慌情緒影響，投資人擔憂美國經濟將因此受到衝擊，進而拖累整體的原油需求增長，但目前原油市場的實體基本面並未有任何變化，市場情緒的波動蓋過了實體市場的供需狀況。

反觀，今年多數分析師看好的中國需求復甦，特別是在旅遊部分，受到這次金融產業風波的影響可以說是微乎其微，支撐著今年原油需求增長的動力依舊存在，除此之外，市場預期美國Fed的升息循環將難以再更進一步，甚至有提前結束的可能，這也將有利於美國經濟增長的延續，故近期油價的波動可能是屬於短期現象，中長期的油價走勢仍將回歸到基本面的發展。

美國經濟 基本面 油價

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