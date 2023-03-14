布蘭特原油單日重挫近2.5% 街口投信：市場情緒波動掩蓋市場供需

核二廠2號機停機了，全台灣的核能發電剩下核三廠還在運轉，但也將在2024、2025年陸續除役。核能在台灣消失後，我們會失去什麼？從台電公布的發電成本就能證明，核電是穩定、便宜的潔淨能源，而為了彌補核電消失的缺口，台灣民眾還會失去更多的錢，和用電的安心。而這些，在經濟部長王美花的講稿裡，都不存在。...

2023-03-14 11:58