快評／台灣能源政策 不應是雷打不動的「神主牌」

核二廠二號機將於今日除役，也象徵台灣迄今運轉過的六部核能機組淘汰過半數，距離完成「2025非核家園」目標僅剩下核三廠二部機組，也可以再度檢視成效。

回顧至今，蔡政府在野時就倡議「非核家園」，2017年提出能源轉型計畫，企圖以八年極短時間扭轉本應從長計議的電力計畫；電力計畫開快車，再加上不可預測的疫情及政策急轉彎，造成非核家園的「東缺西漏」。

就算一般民眾不理解「高大上」的長期電力計畫，漲電價民眾總會有感。無可否認，台電此次漲壓來自俄烏戰爭後燃料成本暴漲，但選擇違反市場機制，捨棄每度發電成本為1.5元的核電，偏重於每度3.9元、4.5元及2.1元的燃氣、燃煤及綠能，又是基於什麼專業考量？

面對電力成本疑問，經濟部長王美花又說，核能不能僅看前端成本，更要考量核後端成本，只是因尚未推動核後端，很難估算後續成本。

首先，台電長年無法落實核後端處理，無論是核一廠、核二廠，燃料棒以既不科學且不安全方式「釀」在燃料池內，更遑論核廢料最終處理場；倘若無核後端計畫，又有何根據說服社會核後端成本過高？

但經濟部沒說的是，考量燃料棒每度發電成本僅有0.3元，而在2013年為配合國際財務報導準則（IFRS）要求，已將除役負債折現利息費用、核燃料除役成本攤銷及低放射性廢棄物除役成本等核後端成本納入電價成本，才會計算出每度1.5元，並非沒有納入核後端、也不是很難估算；即使如此，仍比其他能源來得便宜。

當年飽受311核災的日本，如今2035年目標將核電占比拉至二成以上。務實的能源政策不該是雷打不動的「神主牌」。若當初強行扭轉長期電力計畫，現在又違反市場，堅持落實「非核家園」，那別做半套把核電廠的「假除役」當「真除役」，而是拿出執政政府魄力，提供台灣社會一個安全的核後端環境。