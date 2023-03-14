核二廠2號機今除役 陳揆再度重申「供電無虞」
核二廠二號機今依法停機，經濟部長王美花昨日舉行記者會保證供電無虞，對此，行政院長陳建仁今（14）日再度重申，經濟部、台電已經對電力供應做了很好的安排，供電無虞請民眾放心。
對於供電問題，陳建仁今日前往立法院進行施政報告及備詢時提到，經濟部還有台電已經對於電力的供應做了很好的安排，包括機組的提前歲修，還有相關的調度及新機組的建設，所以在這個部分供電無虞，請民眾放心。
王美花昨日指出，核二廠二號機除役後會減少985MW（百萬瓦），但若包括今年1月已上線的通霄小型機，以及4月底測試運轉、力拚夏天用電前上線的大潭八號機，合計可增加1,300MW，發電量仍呈現淨增加；這還不包括太陽光電、離岸風電及水力發電等，因此不會出現缺電情勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言