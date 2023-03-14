核二廠2號機今除役 陳揆再度重申「供電無虞」

核二廠二號機今依法停機，經濟部長王美花昨日舉行記者會保證供電無虞，對此，行政院長陳建仁今（14）日再度重申，經濟部、台電已經對電力供應做了很好的安排，供電無虞請民眾放心。

對於供電問題，陳建仁今日前往立法院進行施政報告及備詢時提到，經濟部還有台電已經對於電力的供應做了很好的安排，包括機組的提前歲修，還有相關的調度及新機組的建設，所以在這個部分供電無虞，請民眾放心。

王美花昨日指出，核二廠二號機除役後會減少985MW（百萬瓦），但若包括今年1月已上線的通霄小型機，以及4月底測試運轉、力拚夏天用電前上線的大潭八號機，合計可增加1,300MW，發電量仍呈現淨增加；這還不包括太陽光電、離岸風電及水力發電等，因此不會出現缺電情勢。