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贊成軍公教調薪 立委：須考量通膨

聯合報／ 記者林銘翰劉宛琳歐陽良盈／台北報導
行政院人事總處人事長蘇俊榮日前鬆口軍公教明年調薪有譜，指備妥2、3個方案交由政院拍板，有機會在8月前定案。圖為經濟部員工工作情況。 記者曾原信／攝影
行政院人事總處人事長蘇俊榮日前鬆口軍公教明年調薪有譜，指備妥2、3個方案交由政院拍板，有機會在8月前定案。圖為經濟部員工工作情況。 記者曾原信／攝影

主計總處主計長朱澤民昨天表示，隨著物價上漲、實質所得降低，應該可以考慮軍公教調薪。朝野立委都表示贊成，認為公教加薪會帶動民間企業調薪，且通膨因素必須列入考量，包括水電調漲是否會刺激更多通貨膨漲，或讓民眾生活受到更多困難，要一併思考。

針對水電恐雙雙調漲，國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，台電預估今年虧損會超過五四六○億元，造成這麼大的虧損，其實是來自錯誤的能源政策，假設政府不檢討，只把虧損讓全民負擔，這是不負責任的政府，且調漲的幅度這麼大，民眾也無法接受。

時代力量立委陳椒華也說，政府過去都是大幅度地補貼用電及用水大戶，等同是拿人民的納稅錢在補貼這些大企業與大工廠，呼籲經濟部別再拿國人當分母，而是要真正實行課徵耗水費，並優先調漲用電大戶的電費。

陳椒華說，主計長與人事長分別對軍公教調薪發表立場，代表我國面對嚴重的通貨膨脹，其程度已經大幅侵蝕國人的實質所得，請執政黨正視這波物價上漲及停滯性通膨所造成的社會衝擊。

另外，國民黨立院黨團引述主計總處統計指出，去年九一四點六萬名受雇者中，有百分之五十九的人月薪不到四萬元，蔡英文總統五年前說要解決青年低薪問題卻未解決，應向年輕人道歉；國民黨團提出「公司法」、「證券交易法」、「中小企業發展條例」三項修正草案解決低薪，盼民進黨團支持，並請蔡總統拿出具體方案改善低薪。

國民黨 軍公教 水電

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